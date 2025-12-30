Manisa'da eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle ateş açılarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Kadriye K'nin (40) cenazesi, Alaşehir ilçesine getirildi. Kadriye K. için Kavala Camisi'nde ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı. Alaşehir'de faaliyet gösteren bazı kadın derneklerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıdı.

Kadının naaşı, namazın ardından kadınların omzunda bir süre taşındıktan sonra Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kadriye K'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cinayetin ardından yakalanan şüpheli Süreyya K. (42), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Kadriye K'nin Alaşehir'deki bir pastanede çalıştığı öğrenildi.

Olay

Dün, Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde, Süreyya K. (42), boşanma aşamasındaki eşi Kadriye K'ye tüfekle ateş açmış, kadın yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheli bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.