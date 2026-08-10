Manisa'da UMKE Haftası: Deprem ve Patlama Tatbikatı

Manisa'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Haftası etkinlikleri kapsamında deprem, doğal gaz patlaması ve trafik kazası senaryolarının uygulandığı kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Manisa Sağlık Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi işbirliğinde düzenlenen "UMKE ile Hayata Uzanan El: Akademiden Sahaya Medikal Kurtarma Sempozyumu", MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, acil ve afet durumlarında öne çıkan konuların belirlenmesi ve bu alanlarda eğitim verilmesinin önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de UMKE Haftası'nın afetlere hazırlıklı olmanın, gönüllülüğün, sürekliliğin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun öneminin bir kez daha hatırlandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Sempozyumun yalnızca teorik bilgilerin paylaşılacağı bir buluşma olmadığını ifade eden Zeren, sahada yaşanan tecrübelerin aktarılacağı ve simülasyonlarla pekiştirileceği bir eğitim platformu olduğunu belirtti.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu da sempozyumda afet anlarındaki erişkin ve çocuk travmalarında temel yaklaşım ve afetlerde halk sağlığı konularının uzmanlarla ele alınacağını anlattı.

Etkinlik kapsamında deprem, doğal gaz patlaması ve trafik kazası senaryoları üzerinden olaylara müdahale ve kurtarma süreçleri uygulamalı gösterildi.

Tatbikatta doğal gaz patlaması ihbarı üzerine UMKE, AFAD, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin olay yerine sevk edildiği senaryo uygulandı. Ekiplerce alanın güvenliğinin sağlanmasının ardından yaralılar sağlık durumlarına göre değerlendirildi, tıbbi müdahaleleri yapıldı ve ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Enkazdan yaralı kurtarma

Deprem tatbikatında da gaz ölçümlerinin ardından başlatılan arama çalışmasında enkaz altındaki yaralıya ulaşıldı. Ekiplerce enkazda kesme çalışması yapılarak kurtarılan yaralı, olay yerindeki tıbbi müdahale sonrası ambulansa götürüldü.

Trafik kazası tatbikatında da araçta sıkışan yaralının kurtarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi uygulamalı gösterildi.

Tatbikatlarda UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de görev aldı.

Programın ardından protokol üyeleri, etkinlik kapsamında açılan stantları gezdi.

Kaynak: AA