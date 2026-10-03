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Manisa'da çocuklar Filistinli çocuklar için resim çizip şiir okudu

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İHH Manisa İl Temsilciliği ve Yetim Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte çocuklar Filistin temalı resim çizdi ve şiir okudu. İl Temsilcisi Abdulvahit Alagöz, Gazze'de 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, 45 bin çocuğun yaralandığını ve 65 bini aşkın çocuğun yetim kaldığını belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Manisa İl Temsilciliği ve Yetim Vakfı organizasyonunda "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, Filistin temalı resimler çizerek şiirler okudu.

İHH İl Temsilcisi Abdulvahit Alagöz, burada yaptığı açıklamada, Gazzeli çocukların zihninde ev, okul, aile, oyun ve gelecek gibi kavramların artık diğer çocukların bildiği anlamları taşımadığını belirtti.

Gazze'de hayatını kaybeden 75 bin kişiden 22 bininin çocuk olduğuna dikkati çeken Alagöz, 45 bin çocuğun ise yaralandığını, bunlardan 11 binden fazlasının hayatlarının geri kalanını etkileyecek şekilde ağır yaralandığını kaydetti.

Alagöz, Gazze'de 65 bini aşkın çocuğun yetim kaldığını, 22 bin çocuğun ise refakatsiz bulunduğunu ifade ederek, "Bugün Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. 658 bin çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğramış durumda. Çocuklar, hayatlarının en kıymetli dönemlerini okul sıralarında değil, yıkılmış binaların, geçici barınma alanlarının ve kayıplarının arasında geçiriyor. Üstelik şiddet sona ermiş değil." diye konuştu.

"Bugün çocuklarımızdan Filistin için resim yapmalarını isterken onlara yalnızca bir tuval ve birkaç boya kalemi vermiyoruz." diyen Alagöz, "Onlara Gazzeli arkadaşlarını görebilmeyi, onlara umut olmayı, ses olmayı ve onlardan uzakta olsalar dahi ne kadar büyük vicdanlara sahip olduklarını resmetmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alagöz, "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin çocukların vicdanına bırakılan bir emanet olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte konuşan Kübra Tank da çizdikleri resimlerle Filistinli çocukların seslerini duyurmayı, onların neşesini, oyunlarını ve hayallerini yansıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Filistinli çocukların özgürce yaşamalarını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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