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Oğuzhan Alpdoğan'ın aylık kazancı ortaya çıktı

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Oğuzhan Alpdoğan'ın aylık kazancı ortaya çıktı
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Sosyal medyada çektiği mizahi videolarla tanınan içerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan’ın aylık geliri ortaya çıktı. Ünlü fenomenin dijital projeler ve reklam iş birliklerinden her ay 700 bin ile 800 bin TL arasında kazanç sağladığı öğrenildi.

Sosyal medyada çektiği mizah videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Oğuzhan Alpdoğan’ın aylık geliri ortaya çıktı. Ünlü içerik üreticisinin her ay ortalama 700 ile 800 bin TL arasında kazanç elde ettiği öğrenildi.

Dijital platformlarda yayınladığı eğlenceli ve mizahi içeriklerle kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan, bu kez elde ettiği kazançla gündeme geldi. Takipçi sayısını her geçen gün artıran ünlü fenomenin dijital projeler ve reklam iş birliklerinden sağladığı gelir dudak ısırttı.

DİJİTAL DÜNYADAN SERVET KAZANIYOR

Elde edilen bilgilere göre, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alpdoğan'ın aylık gelirinin 700 bin TL ile 800 bin TL arasında değiştiği kaydedildi. Ünlü fenomenin reklam anlaşmaları ve dijital içerik üretiminden elde ettiği bu kazanç, sosyal medya platformlarında günün en çok tartışılan konularından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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