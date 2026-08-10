Diyarbakır'da Mandalar Göletlerde Serinliyor

Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklardan etkilenen mandalar göletlerde serinliyor.

Türkiye'de manda varlığı açısından Samsun'dan sonra ikinci sırada yer alan Diyarbakır'da sıcaklık zaman zaman 40 dereceyi aşıyor, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye ulaşıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı kentte mandalar sabah erken saatlerde meralarda otlatıldıktan sonra serinlemeleri için göletlere götürülüyor.

Her gün yaklaşık 1,5 kilometre yol katederek göletlere ulaşan mandalar, suda zaman geçirerek serinliyor.

Serinleyen mandalar akşama doğru bu kez meralara dönüş yolculuğuna çıkıyor.

Mandaları yaz aylarında serinleten bu yolculuk, güzel görüntü oluşturuyor.

"Günün yaklaşık 3-4 saati suda kalıyorlar"

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Bağdere Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan Bünyamin Karadeniz, AA muhabirine, mahallede yaklaşık 350 mandanın bulunduğunu, tüm mandaları her gün düzenli bir şekilde serinlemeleri için gölete götürdüklerini söyledi.

Karadeniz, kentte bu yıl mevsimsel yağışlar sayesinde su kaynaklarının dolduğunu ifade ederek, "2 bin dönüm meramız var. Hayvanlar orada otluyor. Daha sonra mandaları mahalleden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan gölete götürüyoruz, burada serinliyorlar. Mandalar bakımı zor ama verimli hayvanlar. Özellikle yoğurdu, peyniri ve sütü sağlıklıdır. Mahallemizde herkes manda yetiştiriciliği yapıyor." dedi.

Aynı mahallede mandalara çobanlık yapan İhsan Köylü ise yaz aylarında sıcaktan etkilenen mandaların göletlerde serinleme imkanı bulduğunu belirtti.

Hava yağışlı olduğu zaman mandaları dışarı çıkarmadıklarını anlatan Köylü, "Havalar sıcak olduğunda ise mandaları önce meraya daha sonra gölete götürüyoruz. Mandalar suya giriyor. Günün yaklaşık 3-4 saati suda kalıyorlar." diye konuştu.

"Suda vakit geçirdiklerinde stresleri düşüyor, verimlilikleri artıyor"

Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Proje Teknik Sorumlusu Muharrem Çetinkaya, Diyarbakır'ın Türkiye'de manda varlığı açısından Samsun'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Çetinkaya, sıcağı sevmedikleri için mandaların genellikle sulak bölgelerde yani nehir ve göl kenarlarında, serinleyebilecekleri yerlerde yetiştirildiğini ifade ederek, "Diyarbakır'da manda yetiştiriciliği en fazla merkez Yenişehir ile Silvan ilçelerinde yapılıyor. 21 bin 500 manda varlığımız mevcut. Mandalar sabahın erken saatlerinde 04.00-05.00 arasında otlatılmak için meraya çıkarılır. Mandalar sıcağı sevmeyen hayvanlar. Bu nedenle günün 3-4 saatini suda geçiriyorlar. Suda vakit geçirdiklerinde stresleri düşüyor, verimlilikleri artıyor." dedi.

Kaynak: AA