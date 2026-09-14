Manavgat'ta hükümlüler çevre temizliğine katıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, çevre temizliği ve düzenleme çalışmalarına katıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil'in değerlendirmeleri doğrultusunda 28 Ağustos'ta başlatılan çalışmalarda 15 gönüllü hükümlü yer aldı.

Manavgat Belediyesi işbirliğiyle haftada üç gün gerçekleştirilen çalışmalarda hükümlüler, belediyeye bağlı park, plaj ve mesire alanlarında temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor.

Uygulamayla hükümlülerin sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin geliştirilmesi, kişisel sorumluluk duygularının güçlendirilmesi ve topluma yeniden uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yönetmeliğin 92. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler istekli olmaları halinde kurum dışında eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine katılabiliyor.

Çalışmaların, ortak kullanım alanlarının temiz ve düzenli tutulmasına katkı sunarken hükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine de imkan sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA