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Manavgat'ta Yaz Etkinlikleri Tamamlandı

Manavgat'ta Yaz Etkinlikleri Tamamlandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Temsilciliği tarafından düzenlenen 2026 Yaz Etkinlikleri Eğitim Programı, kapanış töreniyle tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Temsilciliği tarafından düzenlenen 2026 Yaz Etkinlikleri Eğitim Programı, kapanış töreniyle tamamlandı.

Yaklaşık 6 hafta süren program kapsamında öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler, ahlak ve adap derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.

Fark Koleji'nde gerçekleştirilen kapanış programına öğrenciler, veliler, öğretmenler ve dernek yöneticileri katıldı. Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

AGD Manavgat Temsilciliği Başkanı Ahmet Ali Gök, programda yaptığı konuşmada, 6 haftalık eğitim sürecinin çocukların milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Gök, "Asıl hedefimiz, çocuklarımızın hayatının her döneminde yanlarında olabilmek ve onları güzel ahlak sahibi, şuurlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Programda katkılarından dolayı Fark Koleji yöneticilerine, AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak'a, AGD Bölge Başkanı Mehmet Gayretli'ye, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Hicret Doğan'a, Yaz Etkinlikleri Müdürü Mehmet Düzenli'ye ve görevli öğretmenlere teşekkür edildi.

Etkinlik, öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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