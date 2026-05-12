Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında karar duruşması

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Savcı duruşmada 8 sanığın tutuklanmasını talep etti. Niyazi Nefi Kara savunmasında vicdanının rahat olduğunu belirterek, "Benim adım kullanılmış bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

8 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı. Duruşmada, 5'i tutuklu 41 sanık ile şikayetçiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu. Yoklamanın ardından söz alan savcı, sanıklardan Buğlem Ş., Demir D., İlker G., Zafer K., Mehmet Ç., Okan K., Cem Ç. ve Mehmet T.'nin, suçlarının niteliği sebebiyle tutuklanmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, iddianamede 'rüşvet' olarak geçen ev konusunda, "Evimin parasını kendim çalışarak, alın terimle ödedim. Beyanlara mı yoksa devletin tapusuna mı inanıyorsunuz?" dedi. Sanıkların kendi ismini kullandığını öne süren Kara, "Benim adım kullanılmış, bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi. 4 tanık dinledik, benim adım bile geçmedi. Orçun Veysel K.'nin tanık olarak mahkemeye getirilmemesi adaleti eksik bırakıyor. Adalete güveniyorum. Vicdanım rahat, çocuklarımın yüzüne rahatlıkla bakıyorum. Sizlerin de adaleti vicdanı yerine getireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Niyazi Nefi Kara'nın avukatları da savunmalarında, dosyadaki suçlamaların soyut olduğunu, hiyerarşi olmadığını, örgüt suçunun şartlarının oluşmadığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından diğer sanıkların da savunmaları alınmaya başlandı.

