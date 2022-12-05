MALTEPE'DE SOKAK KÖPEĞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

MALTEPE'de off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesi çevresinde yaşayan sokak köpeğini, tüfekle vurarak öldüren Sadık K.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, tepkilere neden oldu. Nihat Keskin ve çalışma arkadaşı Yasemin Biber Toker, Sadık K.'nin mülk sahibi gibi davranarak kendilerinden yıllarca kira aldığını, pandemi döneminde istediği kira artışını karşılayamadıkları için önce arabalarına ve atölyeye zarar verdiğini anlatarak, "Bu konularla ilgili davalarımız devam ediyor ama, bu sırada aklımıza gelmeyen bir şey yaşadık. Masum bir köpeğe oldu olan. Bu sokakta yaşayan, kulağında küpesi olan bir sokak hayvanıydı" dedi.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 16 Kasım Çarşamba günü, off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin çevresinde yaşayan bir sokak köpeği Sadık K. tarafından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Sadık K. gözaltına alınırken ağır yaralanan köpek, Maltepe Belediyesi'ne bağlı veterinerlik ekibi tarafından tedavi altına alındı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Sadık K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ARABAMIZI YAKTI, ÖZEL MODİFİYE ARAÇLARA ZARAR VERDİ"

Sadık K.'nın serbest bırakılması kararına tepki gösteren Yasemin Biber Toker, "Zorbalığın son noktasındayız şu anda. Biz onun kiracısıydık, 6 yıldır kira veriyorduk. Ama pandemi döneminde kira artışı istedi. Bunu karşılayamayacağımızı söyleyince, şiddet başladı. Bu kez arabalarımıza zarar vermeye başladı. Bu konularla ilgili yaklaşık 6 dava dosyamız var. Arabamızı yaktı, özel modifiye araçların elektrik tesisatlarına su tuttu, lastikler kesildi, atölyemizin saclarını kesti. Bu sırada aklımıza gelmeyen bir şey yaşadık. Masum bir köpeğe oldu olan. Bu sokağın köpeğiydi ama, kulağında küpesi olan bir sokak hayvanıydı. ve bizim köpeğimizin de oyun arkadaşıydı. Atölyeden köpeğimizle birlikte dışarı çıktığında, elinde silahla çok net şekilde zaten görüntüler bunu gösteriyor, arkadan tüfekle ateş ederek köpeği öldürüyor. İnanın bana korkunç çığlık sesleri hala kulağımdan gitmiyor. Bana haber verildiği zaman hemen emniyete koştum. Emniyette de gereken tedbirleri aldı. Ben buraya daha gelmeden, emniyet gelmiş, arkasından da veterinerler" dedi.

"MÜLK SAHİBİ DE DEĞİLMİŞ, SERBEST OLMASI KORKU VERİYOR"

Sadık K.'nın mülk sahibi de olmadığını öğrendiklerini söyleyen Toker, "Yıllardır kira ödüyoruz, 6 yıla yakın kira sözleşmemiz var. Ama ev sahibi olmadığını da öğrendik. İSKİ atık suyla ilgili bize ceza kesmeye çalıştı. Bu cezayı kendisi alınca çok büyük şok yaşadık. Ondan sonra başladı her şey. O süreçten sonra çok hızlı bir şekilde, zarar verme olayları başladı. Köpeğin öldürülme şekli artık tutulacak hiçbir tarafı yok. Hala serbest olması hepimize korku veriyor. Yanı başımızda, bundan sonraki süreç için korkuyoruz,endişe ediyoruz. Çocukları tembihliyoruz. Aman geç kalmayın atölyeden. Geç çıkmayın birbirinizin yanından ayrılmayın" diye konuştu. Toker, ilk olarak atölyedeki yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini, bu nedenle Sadık K.'den şüphelenmediklerini belirterek, "Ne zaman ki ardından saclar ve arabamızın lastikleri kesilmeye başladı, aracımızın elektrik tesisatını keserek hortumla su tuttu, o zaman dedik ki bu arabanın, atölyenin yanma hikayesi de buna bağlanıyor. Ama tabii burada kayıt olmadığı için, o zaman kamera koymamıştık. Daha sonraki suçları işlediği zaman kamera koyduk. İlla ki elimizde kamera kaydı olmasına da gerek yok. Şu suçu, öncekilere bakarak bunun da onun işlediğini anlıyoruz" dedi.

"GERÇEKTEN UYSAL BİR KÖPEKTİ"

Atölye sahibi Nihat Keskin ise, öldürülen köpeğin cinsinin pitbull gibi gösterilmeye çalışıldığını da belirterek, "Pitbulla hiç alakası yok. Gerçekten uysal bir köpekti. Bunu çarpıtıyorlar. Bizim köpeklerle beraber, oyuncu bir köpekti. Vahşi bir yanı yoktu. Burada zaten bir sürü hayvanımız var. Bizim de yaban ördeklerimiz, kazlarımız var. Biz de derede besliyoruz. Saldırsa onlara da saldırırdı zaten. Serbest bırakılmasına da inanamıyorum. Çünkü bir canlı katledildi burada. Türk yargısına da güveniyoruz. Bunun böyle kalmayacağına inanıyoruz. Biz bir de bu adama yıllarca kira verdik. Yıllarca bizi de kandırmış zaten. Burası bunun kendi yeri de değilmiş. Mülk sahibinin de bundan haberi yok. Kendi yerinin başkasına kiraya verildiğinden de haberi yok" dedi.