Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde 24-26 Ağustos tarihinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 952'inci yıl dönümü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı içinde Milli Park Giriş Kapısı, Fetih Yolu, Namazgah, Merasim Alanı, Cumhurbaşkanı Hitabet alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, helikopter pistleri, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanları mevcut. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanı içinde yapılacak etkinliklere, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katılması bekleniyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 26 Ağustos'ta düzenlenecek törenler için bin kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş, futbol, voleybol ile basketbol sahası yapılan alanda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile misafirler ağırlanacak. Geçen yıllarda olduğu gibi devlet erkanı ile binlerce kişinin katılacağı törenler öncesi alanda giriş kontrollerinin yapılacağı bölümün yanı sıra 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu ve helikopter pistleri kuruldu.

Oba alanında incelemelerde bulunan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yaptığı açıklamada hazırlıkların devam ettiğini söyledi. 26 Ağustos etkinliklerinin kutlanacağı alanın çalışmalarının bitmek üzere olduğunu söyleyen Kaymakam Bayram; "Şu an Malazgirt meydan muharebesi Tarihi Milli Park alanı içerisinde bulunmaktayız. Malazgirt zaferinin 952'nci yıl dönümünü anma etkinlikleri maksadıyla yapılan çalışmalar bu bölgede hemen hemen bitmek üzere. Şuan bulunduğumuz nokta da hemen sağımızda geleneksel büyük han çadırımız tamamlanmak üzere. Geleneksel usullerle ve keçeden üretimi ve imalatı bitirilmek üzeredir. Arka tarafımızda görmüş olduğunuz 16 adet geleneksel tematik çadırımız aynı zamanda tarihte kurulmuş 16 adet Türk Devletlerini temsil etmektedir. Bu bölgede dediğimiz gibi hazırlıklarımız hemen hemen bitmiş durumdadır. 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde vatandaşlarımızın ilgisini çekecek birçok gösteri, birçok etkinlik ve müsabakaya Tarihi Milli Park alanımız ev sahipliği yapacaktır. Böyle ki hemen sağ tarafımızda hipodrom alanımızda atlı sporlar ve atlı sporlara yönelik bazı müsabaka ve etkinliklerimiz düzenlenecektir. Arka tarafımda Okçular Vakfımızın himayelerinde geleneksel okçuluğu gençlerimizin bilhassa tecrübe edecekleri bazı etkinlikler ve müsabakalarımız gerçekleştirilecektir. Hemen arkasında geleneksel güreş sporlarına yönelik güreş alanlarımızın da hazırlığı tamamen bitti. Bu noktada da bazı müsabakalarımız gerçekleştirilecektir. Milli park alanı içerisinde 44 adet ahşaptan dükkanımız bulunmaktadır. Bu dükkanlarımızda geleneksel Türk İslam el sanatları ve yöresel ürünler sergilenecek ve satışları yapılacak. Alanımıza gelecek olan vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet vermesi planlanmaktadır. Tabi ki törenlerimizin en nihayetinde en görkemli olacak kısmı ise 26 Ağustosta gerçekleşecektir" diye konuştu.

"26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanın teşrifleri bekleniliyor"

26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesini Malazgirt'te ağırlayacaklarını ifade eden Kaymakam Bayram, "Dediğim bu etkinlikler 24 ve 25 Ağustosta yapıldıktan sonra 26 Ağustos sabahında Cumhurbaşkanımızın hitapları tören alanımızda hemen sol tarafımızda bulunan sahneden gerçekleşecektir. Büyük bir miting edasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hitaplar ve ulusa sesleniş bu bölgede gerçekleşecektir. Malazgirt zaferi tarihimizde çok önemli bir zafer. Bin yıllık bu topraklardaki serüvenimizde en önemli noktalardan bir tanesi olarak Malazgirt zaferini görmekteyiz. Böyle ki Malazgirt zaferi ile beraber Anadolu'nun kapısı Türklere tamamen açılmış ve çok kısa dört beş yıl süre içerisinde İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti kurulacak kadar bir etkiye sahip olmuştur. Bu minvalde bizler Malazgirt Zaferini ve Malazgirt Meydanını bu bölgeleri bu toprakları vücut mekanlarımız olarak görmekteyiz. Nasıl ki batıda Çanakkale Zaferi bizler için kurucu bir nitelik taşımakta ve bizler için çok önemli ise doğuda da bizler Malazgirt ve Ahlat bölgelerinin bu noktada çok önemli ve kurucu mekanlar olarak temaşa etmekteyiz. Bu noktada da bu hisle bu heyecanla ve bu coşkuyla bizler 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde burada gerçekleşecek olan etkinliklere Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı davet etmekteyiz" şeklinde konuştu.