Malatya Valisi Şahin, 15 Temmuz konferansında konuştu Açıklaması

Malatya Valisi Hulusi Şahin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, milletin verdiği tepkinin hayallerin ötesinde büyük bir kahramanlık destanı olduğunu bildirdi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Bağlamında 15 Temmuz Direnişi" konferansı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesi Vali Hulusi Şahin ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından 15 Temmuz 2016'da Malatya'da yaşanılan olaylara ve gazete kupürlerine ait resimlerin yer aldığı sergi gezildi.

Vali Şahin, konferansta, "Milletimizin verdiği tepki hayallerimizin ötesinde büyük bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin şecaat ve hamiyetiyle bu büyük felaketin, bir iç savaş provasını, bir işgal girişimini bertaraf etti." ifadelerini kullandı.

Böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için neler yapılmasının düşünülmesi gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Konunun sosyolojik, psikolojik ve sosyo-psikolojik unsurları nelerdir, derinlemesine analiz edilmesi gereken bir çalışma yapmalıyız diye düşünüyorum. Prof. Dr. Vehbi Bayhan hocamızın konferansı da bu çalışmalara bir katkı sağlayacaktır. Sosyal psikolojimiz üzerinde çalışma yapılması gerekiyor. Nasıl olur da böyle bir yapıya çocuklarımızı kaptırırız, bizim çocuklarımız bize saldırır; bizim çocuklarımız bizim silahlarımızla bizi imha etmeye çalışır, kendi halkına bomba yağdırabilen bir yaratık haline nasıl dönüşür, bunu çok iyi analiz etmek lazım. Ayrıca kimse bize 'sizin çocuğunuzu alıp yabancılara uşak yapacağım' diyerek gelmiyor, suret-i haktan görünerek yaklaşıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim uyanık olmamız gerekiyor yoksa yeni felaketlerden kurtulamayız."

Programda, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vehbi Bayhan tarafından verilen konferansta, 15 Temmuz direnişinin sosyolojik etmenleri katılımcılara anlatıldı.