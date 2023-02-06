Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel