Haberler

Malatya'da Gazze, Sudan ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi

Malatya'da Gazze, Sudan ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrenciler, Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'daki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla kermes düzenleyerek, elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için çaba harcadı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ) öğrenciler, Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve gelirini ihtiyaç sahiplerine bağışlamak amacıyla kermes düzenledi.

Üniversitenin rektörlük binasının giriş katında düzenlenen kermeste konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan zulümler ve soykırımlar ile yaşanan açlık ve yokluğa farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kermesin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Özkan, "Genç arkadaşlarımız ellerinden geldiğince bu zulmü dünyaya duyurmak ve küçük de olsa bir yardım desteği sunabilmek için bir kermes düzenlediler. Ben genç arkadaşlarımızın bu sivil mücadelesini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan, üniversite olarak gençleri desteklediklerini ve destekte bulunan hocaları tebrik ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Musab Yitiz, Görsel İletişim Topluluğu olarak burada bulunduklarını ve sessiz protesto ile bu kermese destek verdiklerini kaydetti.

Kermeste Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan zulümler ve soykırıma dikkati çekmek için sessiz protesto yapıldı, balon uçuruldu.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title