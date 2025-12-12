Malatya'da Gazze, Sudan ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ) öğrenciler, Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve gelirini ihtiyaç sahiplerine bağışlamak amacıyla kermes düzenledi.

Üniversitenin rektörlük binasının giriş katında düzenlenen kermeste konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan zulümler ve soykırımlar ile yaşanan açlık ve yokluğa farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kermesin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Özkan, "Genç arkadaşlarımız ellerinden geldiğince bu zulmü dünyaya duyurmak ve küçük de olsa bir yardım desteği sunabilmek için bir kermes düzenlediler. Ben genç arkadaşlarımızın bu sivil mücadelesini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan, üniversite olarak gençleri desteklediklerini ve destekte bulunan hocaları tebrik ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Musab Yitiz, Görsel İletişim Topluluğu olarak burada bulunduklarını ve sessiz protesto ile bu kermese destek verdiklerini kaydetti.

Kermeste Gazze, Doğu Türkistan ve Sudan'da yaşanan zulümler ve soykırıma dikkati çekmek için sessiz protesto yapıldı, balon uçuruldu.