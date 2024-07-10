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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.27 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken, korkutan bir haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afad'ın geçtiği bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afad'ın paylaşımı şu şekilde;

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

İLÇE GECE YARISI 4.2 İLE SALLANMIŞTI

Yeşilyurt ilçesi gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. 7.69 km derinlikteki sarsıntının ardından 3.2 ve 2 büyüklüğünde art arda depremler oluşmuştu.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yusuf Yorulmaz:

bunlar arttçı korkmayın alıştık artık.

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Bir kul null:

hangi iller hissetti ?

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Ata_Mete:

Sıradan bir şiddet,zira allah muhafaza daha büyük olsaydı eğer sarı çizmeli çoktan başlamıştı proje ve ihale dağıtımına!

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