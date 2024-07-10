Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken, korkutan bir haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afad'ın geçtiği bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afad'ın paylaşımı şu şekilde;

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İLÇE GECE YARISI 4.2 İLE SALLANMIŞTI

Yeşilyurt ilçesi gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. 7.69 km derinlikteki sarsıntının ardından 3.2 ve 2 büyüklüğünde art arda depremler oluşmuştu.