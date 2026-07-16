Haberler

Malatya'da 15 Temmuz Anma Programları

Malatya'da 15 Temmuz Anma Programları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Darende ilçesinde belediye binası önünde başlayan program kapsamında Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla D-300 kara yolu güzergahından etkinlik alanına kadar bayrak yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu Müdürü Hafız Tacettin Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Sirkeci, konuşmasında 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak darbe girişimine geçit vermediğini ifade ederek, o gece sergilenen birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceğine yön veren tarihi bir duruş olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi.

Doğanşehir ilçesinde ise program kapsamında şehit aileleri ile gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Daha sonra ilçe mezarlığında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların kabirleri başında dua edildi.

Ardından Doğanşehir Merkez Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri ile depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Günün sonunda Belediye Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte istediği kadında aradığı şartlar

Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte sunduğu kriterler
Zincir market şubesinde ölüme davetiye! Tarihi geçmiş 135 gıda reyondan indirilmedi

Zincir markette ölüme davetiye! Tam 135 gıdayı satmaya devam ettiler
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı

Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı

15 Temmuz gecesi, Obama bakın neredeymiş?
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı