Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Somuncu Baba Külliyesi Tanıtılıyor

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nin tanıtım çekimleri yapıldı.

Kentte 4-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival için ilçeye gelen TRT programcılarından Pelin Çift ve ekibi, inanç turizminin önemli duraklarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi'nin tanıtım çekimlerini gerçekleştirdi.

Külliyedeki çekimler sırasında Çift, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbelerini de ziyaret ederek, Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren'den külliyenin tarihi ve manevi atmosferine ilişkin bilgi aldı.

Külliyeye ikinci defa geldiğini ve külliyenin manevi havasıyla estetik mimarisinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Çift, şöyle konuştu:

"Darende benim gerçekten en sevdiğim yerlerin başında geliyor. İşim dolayısıyla dünyanın birçok noktasına gittim. Seyahat anlamında çok iddialıyım. Malatya Darende'de Somuncu Baba'nın türbesine geldiğinizde burada sizi karşılayan güller, balıklı havuz, ahşap ve taş mimari, manevi hava bana cennetin tasviri gibi geliyor.

Ben burayı gerçekten çok seviyorum. İkinci defa geldim, her defasında muhabbet ve huzur buluyorum. Tabii ki Darende'nin 7 bin yıllık tarihi de var, o yaşanmışlık sinmiş. Bu sebeple buraya hiç gelmemiş, görmemişlere Darende'ye gelip Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin ebedi istirahatgahını görmelerini canıgönülden tavsiye ediyorum."

Ekip daha sonra ???????Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Hamidiye Çarşısı, Somuncu Baba, Hasbahçe ile Hulusi Efendi Müzesi'nde tanıtım çekimleri yaptı.