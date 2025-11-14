Malatya-Kayseri Yolunda Yoğun Kar Yağışı
Malatya-Kayseri kara yolunda, Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yolda görevli trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Bu arada kış lastiği bulunmayan bazı otomobiller kar nedeniyle kaydı.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel