Malatya-Kayseri Yolunda Yoğun Kar Yağışı

Güncelleme:
Malatya-Kayseri kara yolunda, Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Malatya- Kayseri kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Malatya-Kayseri yolunun Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde yoğun kar yağışı başladı.

Yolda görevli trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Bu arada kış lastiği bulunmayan bazı otomobiller kar nedeniyle kaydı.

