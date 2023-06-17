Malatya Girişim Gurubu: Bu Şehri El Birliği İle Daha Güzel Olacak

Malatya Girişim Gurubu, depremzedelerin yaralarının sarılması adına büyük çaba sarf ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, yapılan birlik ve beraberlik buluşmasında, Malatya'yı daha güzel hale getirmek için el birliği ile çalışacaklarını söyledi. Programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Girişim Gurubu ortakları katıldı.

Asrın felaketinde Malatyalıların yanında olan Malatya Girişim Gurubu tarafından verilen birlik ve beraberlik buluşmasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, "Bu Şehri el birliği ile daha güzel olacak" dedi.

6 Şubat depreminin ardından Malatya Girişim Gurubu bünyesindeki kurumlar depremzedelerin yaralarının sarılması adına büyük çaba sarf etti. Girişim Gurubu ortakları depremzedelerin barınması adına yapılan projelere tam destek verirken, otel ve AVM'de bu süreçte depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları noktasında önemli bir noktada yer aldı.

Hayatın normalleşmesi adına adımlar atılmaya devam ederken Malatya Girişim Gurubu tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik buluşmasına ilgi büyük oldu. AVM, konut, ofis ve otelin iş ortaklarının katıldığı programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Girişim Gurubunu tüm ortakları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, yaşanan asrın felaketinde büyük kayıplar yaşandığını ve Malatya'da da bin 500'e yakın insanı kaybettiklerini söyledi. Bunlar içerisinde ortakları Bayram Kırıcı'nın da olduğunu hatırlatan Başdemir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrasında gecesini gündüze katarak çalışan Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Başdemir, "Malatya'mız güzel bir memleket, Malatyalılar güzel insanlar. Bu tabi büyük acıyı birden çözmek kolay değil ama bunu biz inşallah hep birlikte el ele verecek çözeceğiz. Malatya'yı hep birlikte devlet-millet, iş adamları olarak el ele vererek eskisinden güzel Malatya olacak. Güzel bir proje ile güzel bir şehir olacak, binaları daha sağlam daha akıllı daha rasyonel şekilde yapılmış depreme dayanıklı evlerin yer aldığı yeni bir şehir inşa edecekler hem yöneticiler hem işadamlarımız" şeklinde konuştu.

Hayatın normalleşmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de belirten Başdemir, "Elbette birden düzelmeyecek ama hiç değilse her günümüz dünden daha iyi olacak, iyiye doğru her gün yol alacağız. Bu birlikteliğimiz bu tür toplantılarımız ile devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya Girişim Gurunun depremde Malatya'nın gururu olduğunu da ifade eden Başdemir, "Deprem sorasında otelimiz hiç aksatmadan hizmete devam etti. Yurt dışından gelen misafirlerimiz başta olmak üzere buradaki görevlilerin konakladığı ve iş yaptığı alan oldu. Aynı şekilde Alışveriş ve Yaşam Merkezimiz de insanlarımızın gezmesi için en azından stres atması için bir güzel mekan oldu. Aynı şekilde hem ofislerimiz hem de konutlarımız da sağlamlıkları ile örnek oldular. Bundan sonra ben inanıyorum bunların daha güzeli yapılacaktır" dedi. - MALATYA