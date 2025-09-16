Haberler

Malatya'da Tır Otobüse Çarptı, Yangın Çıktı

Malatya'da Tır Otobüse Çarptı, Yangın Çıktı
Malatya'nın Darende ilçesinde fren arızası nedeniyle otobüse çarpan tır, refüje çıktıktan sonra duvara çarparak yangın çıkardı. Olayda tır sürücüsü yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran tır yandı.

Freni arızalandığı belirtilen Salih Eken (45) yönetimindeki 41 AOU 373 plakalı tır, aynı yönde seyreden otobüse yandan çarptıktan sonra refüje çıktı. İstinat duvarına çarpan tırda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan tırı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yaralı sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste görevli Ahmet Kumru, AA muhabirine, tırın korna sesini duyduklarını ve şoförün yolcuları uyardığını ifade etti.

Kumru, "Şoförümüz, 'Sıkı tutunun, geliyor' diye bağırdı. Otobüse vurmamak için refüje çıkan tırın kasası camları kırdı. Daha sonra hepimiz büyük korku yaşadık, ama kimseye bir şey olmadı." dedi.

Öte yandan, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın otobüse çarparak yön değiştirmesi ve yol kenarındaki istinat duvarına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
