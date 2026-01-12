Malatya'nın 8 ilçesinde yarın eğitime ara verildi

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.