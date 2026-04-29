Malatya'da Hamile Eş Cinayeti Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Hamile eşi Beste Kızılay'ı ruhsatsız silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Can Kızılay'a, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Can Kızılay'ın resmi nikahlı eşi Beste Kızılay'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediği değerlendirilerek, Türk Ceza Kanunu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve evde bulunan yasaklı bıçaklar nedeniyle 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamalarına da yer verildi.

Savcılık, olay sırasında evde bulunan sanığın anne ve babası Dursun ve Gülay Kızılay ile kardeşleri, suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) A.K. ve F.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açtı.

SSÇ kapsamında duruşma kapalı görüldüğünden; duruşmaya, Beste Kızılay'ın annesi Gülay Özhan, babası Ahmet Fuat Özhan, kız kardeşi Buse Özhan, gözlemci sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, tutuklu sanık Ali Can Kızılay, tutuksuz sanıklar Dursun ve Gülay Kızılay, SSÇ A.K. ve F.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, olay yeri inceleme ekipleri tarafından dosyaya gönderilen CD'nin duruşma salonunda izlenmesiyle başladı. Önceki celsede bilirkişiye gönderilen telefon imajının incelenmesinde herhangi bir suç deliline rastlanmadığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme heyeti taraf avukatlara söz verdi. Müşteki avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin eylemi isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmediğini, olayın taksirle değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Müvekkilinin silahı temizlemek amacıyla şarjörünü çıkardığını, silahın kuru sıkıdan dönüştürülmüş olması nedeniyle içinde mermi kaldığını fark etmediğini ve silahın istem dışı ateş alması sonucu maktulün hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Ayrıca ambulansın geç gelmesi, Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yaralının bekletilmesi ve Malatya'ya sevk sürecindeki gecikmenin de ölümde etkili olduğunu belirterek olayın kasten değil taksirle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanık Ali Can Kızılay, pişman olduğunu, eşini sevdiğini ve cenazesinde bulunamadığını belirterek, "Eve silah aldığım için çok pişmanım" dedi. Diğer sanıklar ise ifadelerine ekleyecek bir husus olmadığını belirterek suçsuz olduklarını beyan etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

"Mahkeme kararını açıkladı"

Aranın ardından hükmünü açıklayan heyet, sanık Ali Can Kızılay'a "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 12 bin 500 lira para cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Dursun Kızılay ile Gülay Kızılay ve SSÇ F.K. hakkında beraat kararı verildi. SSÇ A.K.'ye ise silahı saklaması, daha sonra güvenlik güçlerine yerini göstermesi ve yaşının küçüklüğü dikkate alınarak 2 ay 20 gün hapis cezası verildi; cezanın ertelenmesine hükmedildi.

"Adalet yerini Buldu"

Duruşmanın ardından avukatlar, aile üyeleri ve kadın örgütlerinin temsilcileri açıklama yaptı.

Avukat Gülsüm Eraslan Kalyoncu, şunları söyledi:

"Bugün burada Beste Özhan'ın karar duruşması için bir aradaydık. Biz bugün elbette mutluyuz. Sanık eş Alican Kızılay, 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu zamana kadar sanık, olayın taksirle gerçekleştiğine yönelik savunmalar yapıyordu. Ancak mahkeme bu savunmalara itibar etmedi. Bu yönüyle karardan memnunuz. Ancak biliyoruz ki bu karar, Beste'yi geri getirmeyecek. Beste'nin bebeğini geri getirmeyecek. Bizim umudumuz; bu dosyanın, benzer durumlarda ortaya çıkabilecek tanıklar açısından emsal olmasıdır. Hiç kimsenin kadına yönelik şiddetin bu kadar kolay olabileceğini düşünmemesini istiyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulmasını talep ediyoruz. Beste için adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sanığın ailesinden, delil gizleme suçuyla cezalandırılanların olması da bizim için önemli. Adalete olan güvenimiz ve inancımız tam. İlk günden bu yana 'maddi gerçek ortaya çıksın' diyorduk. Bugün itibarıyla bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ederiz."

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan ise şöyle konuştu:

"Bugün kızımın davasının karara bağlanması için geldim. Kızım çocuğunu kucağına alacakken, ben bu ellerimle çocuğunu kızımın koynuna koyup toprağa verdim; ben, bu ellerimle. Adalet, çok şükür yerini buldu. İçimizdeki acı bitmedi ama bir nebze de olsa rahatladık, ferahladık."

Beste Kızılay'ın kardeşi Buse Özhan, "Öncelikle yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İstediğimiz gibi bir sonuç aldık. Acımız çok ağır olsa da biraz olsun rahatladık. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman bizlerden esirgemediniz. Gitmeseydi hayatımız çok daha farklı olabilirdi ama onun da kaderi buymuş. Fazla diyecek bir şey yok. Tekrardan yanımızda olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Beste Kızılay'ın annesi Gülay Kızılay da "Çok teşekkür ederim. Kızımın hakkı yerde kalmadı. Allah herkesten razı olsun. Bizi burada yalnız bırakmayanlardan… Başka bir şey diyemiyorum" ifadesini kullandı.

Avukat Uğur Kalyoncu, "Umduğumuz neticeye ulaştığımız kanaatindeyiz. Adaletin caydırıcılık amacına sirayet etmesi gerektiğini düşündüğümüz bir dosya oldu. Her ne kadar bu karar, ailenin acısını geri getirmez ve tamamen ortadan kaldırmazsa da bir nebze olsun dindirmesini umuyoruz" diye konuştu.

"Kadın örgütlerinden açıklama"

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak olayın başından beri ailenin her zaman yanında olduk, destek olmaya çalıştık. Beste için bugün çok sevindirici bir haber aldık. Katil ceza aldı. Bir daha Besteler ölmesin; kadınlar öldürülmesin, kadın cinayetleri olmasın, çocuklar tecavüze uğramasın. Adalet arayışımız her yerde, her şekilde devam edecek. Evet, adalete güveniyoruz. Bugün adalet yerini buldu. Beste için adalet yerini buldu diyelim" dedi.

Malatya Kadın Platformu Sözcüsü Seda Uçar ise "Bugün verilen karar, sadece bir dosyanın kapanması anlamına gelmez. Katledilmiş, failleri ortaya çıkarılmamış, hak ettikleri cezayı alamamış herkes adına verilmiş bir karardır. Bu, aynı zamanda bu zihniyete verilmiş bir karardır. Bütün kadın cinayetleri aydınlatılana ve failler gereken cezayı alana kadar bizler yan yana, beraber olmaya ve davaların arkasında durmaya devam edeceğiz. Acılı aileye tekrar başsağlığı diliyorum. Umarım bu ceza, bütün Türkiye'nin örnek alacağı bir dava ve karar olur. Bundan sonra kadın cinayetleri yaşanmaz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA