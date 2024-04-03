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Malatya Kent Konseyi, mefruşat eğitim kursuna destek sağladı

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Malatya Kent Konseyi, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan mefruşat eğitim kursuna devam eden kadınlara hayırsever iş adamı tarafından gönderilen kumaşları ulaştırdı.

Kumaşlar, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlere teslim edildi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İstanbul'dan bir hayırseverin gönderdiği kumaşları kursiyer kadınlara ulaştırarak malzeme konusunda destek sağladıklarını söyledi.

Geçen yıllarda kadınların güzel işler çıkardığını kaydeden Bulut, "Bu yıl da üreten kadınlarımız güzel çalışmalar ortaya çıkaracaklar. Hayırseverlerimize bu güzel desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu desteklerinin devam edeceğini ümit ediyoruz. Depremden sonra kadınlarımızın yaşanan olumsuzlukları bu sayede atlatacaklarına inanıyoruz. Güzel ürünler üretecekler, en önemlisi de bir terapi olacak." dedi.

Malet Konteyner Kent'te mefruşat eğitimi veren Sevil Çimen Çankaya da depremden sonra giyim, mefruşat ve birçok kursu konteyner kentte açtıklarını, kadınların bu kurslar sayesinde rahatladıklarını ve motive olduklarını dile getirdi.

Çankaya, kumaş sıkıntıları olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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