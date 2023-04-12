Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar, meydana dönüştü.

Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor. Enkazın kalktığı bölgeler ise boş alanlara dönüştü. Bir zamanlar çok sayıda insanın yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı.Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.