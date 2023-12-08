Malatya'da depremden etkilenen köyler için afet evleri yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan evlerin bir kısmı tamamlanma aşamasına geldi ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek. Evlerin yanı sıra ahırlar da yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kalıcı konut inşa çalışmaları devam ediyor.

Akçadağ ilçesinde de kırsalda yaşayan hak sahipleri için 2 bin 226 köy tipi afet evi yapılacak. İlçede ihalesi gerçekleştirilen evlerden 1712'sinin yapımı sürüyor.

Konutların önemli bölümünde kaba inşaatlar tamamlanırken Kozluca ve Darıca mahallelerindeki 56 konutun yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çayırdüzü mevkisinde yapılan köy tipi evlerin şantiye şefi Hüseyin Gün, AA muhabirine, konutların bir kısmının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Tamamlanma aşamasındaki 555 konutun iç mekanlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Gün, "Malatya'nın en yüksek rakımında ağır kış şartlarında çalışıyoruz. Aralık sonu itibarıyla ailelere teslimatlar başlamış olacak. Evler 135 metrekare 3+1 olarak yapılıyor. Evlerimize ek olarak da ahırlarımızı yapacağız." bilgisini verdi.

Şen, ilçede 5 mahallede depremlerden sonra çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası 1800 rakımlı Çayırdüzü mevkisi. Yaklaşık 130 kişilik ekiple aşırı soğuk, kar ve yağmura rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada köy tipi evler için 136 ahır yapılması planlanıyor. D300 kara yolunun sağında ve solunda iki mahalle inşa ediyoruz. Zemin çok sert ve kayalık. İster istemez zorlanıyoruz. Darıca Mahallesi'nde 54 köy tipi evin 26'sı teslime hazır hale geldi. Hemen yolun sonundaki Kozluca Mahallesi'nde 314 köy tipi evin 30'u da teslime hazır. Genel olarak inşaatların yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. İnşallah ilkbaharda konutlarımızın tamamını teslim etmiş olacağız."

Akçadağ ilçesinde evi yıkılan Ayşe İncedal, evleri gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Çok şükür canımız sağ. Şu an konteynerde yaşıyoruz. Bugün de buraya inşaatı ve evleri görmeye geldik. Çok güzel olmuş. İnsan görünce heyecanlanıyor. Bir an önce bitmesini ve evlerimize geçmeyi istiyorum. Burası köyümüze göre uzak ama yetkililer nasıl uygun görmüşse bize de onu beğenmek düşer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun."