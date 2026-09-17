Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık N.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık N.D, binada projeye aykırı şekilde 7 değişiklik yapıldığını, bu değişiklikleri yapanların ve 2020 yılında yaşanan Elazığ depreminde binaya ilişkin hasar tespiti çalışmalarında görevlendirilen kişilerin tespit edilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise projedeki aykırılıkların bilirkişi raporuna işlenmediğini savunarak rapora itiraz etti. Avukatlar ek rapor alınması gerektiğini, DASK raporlarındaki izahatta ortak alanlardaki kolonlarda çatlakların görüldüğünü aktararak, depremden sonra binaya mantolama yapıldığını, hasarsızlık raporunun ise depremden 9 ay sonra ve mantolamadan sonra verildiğini öne sürdüler.

Müşteki avukatları da sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tapu kayıtlarının yeniden alınması talebini reddederek, duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA