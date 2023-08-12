Malatya'da Deprem Sonrası Yıkımlardan Kaynaklanan Tozdan Şikayetçi Vatandaşlar

MEHMET DURAN ÖZKAN

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar, hasarlı binaların yıkılmasından kaynaklanan ve havaya karışan tozdan şikayetçi. Depremzede Yusuf Büker, "Asbest ciğerlerimize kadar işledi. Önlem almıyorlar. Yetkililer, bizi öldürmeye mi yoksa yaşatmaya mı çalışıyorlar anlamıyoruz" diyor.

Deprem bölgesi Malatya'nın Şeyhbayram Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Büker, yıkımlardan dolayı çok rahatsız olduklarını ifade ederek, "Asbest bütün ciğerlerimize kadar işledi. Fakat buna bir önlem almıyorlar. En azından bir sulama yapılsa asbest olduğu yerde kalır. Yetkililerden rica ediyoruz. Bizi öldürmeye mi yoksa yaşatmaya mı çalışıyorlar? Belli değil. Rahatsızız" diye konuştu.

Yıkımların oluşturduğu toz bulutundan dolayı maskeyle gezdiklerini dile getiren Büker, "Maskesiz olduğumuz zaman daha beter, bizim ciğerlerimize işliyor. Maske takmak zorundayız. Takmadığımız zaman ciğerlerimize kadar işliyor" dedi.

"GELİŞİGÜZEL YIKIM YAPTIKLARINI GÖRÜYORUM"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Mazçok ise şunları söyledi:

"Yıkımları biraz daha kontrollü yapsalar daha iyi olurdu çünkü oluşan toz sağlığımızı etkilediği gibi havaya da olumsuz etkisi oluyor. Çocuklarımız dışarı çıkıyor, bu tozdan çok etkileniyoruz. Yıkım yaparken biraz daha fazla sulasalar, tozun daha fazla çıkması engellenebilir. Tedbir alarak yıkım yapsalar daha güzel olurdu ama gelişigüzel yıkım yaptıklarını görüyorum. Sadece şehir merkezinde değil ara sokaklarda da... Bizden geçti ama 15-20 sene sonra çocuklarımızın, torunlarımızın var. Bunların kanser riskini en aza indirmeleri gerekirken şehrin halini görüyorsunuz."

Temelli Caddesi üzerinde oturan bir vatandaş ise "Hepimiz bu durumdan rahatsızız. Doğru dürüst bir iş yapmıyorlar. İnsanlar perişan. İyi bir şey değil yapılan yıkımları görüyorsunuz. Sulama yapmıyorlar. Niye sulama yapmadıklarını sorunca, 'İstediğiniz yere gidin, isterseniz valiye gidin' diyorlar. Demek ki baş edemiyorlar. İhaleyi kime verdilerse? Valide baş edemiyor. Bunu düzgün bir şekilde temizlemeleri lazım" dedi.

"SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ ZARAR VERİYOR"

Depremden sonra köye giden ve işleri nedeniyle kent merkezine gelen bir vatandaş da yıkımlar ve yaşanan toz bulutuyla ilgili şunları söyledi:

"Ağlanacak halimize gülüyoruz, başka ne diyelim? Malatya'nın halini görüyorsunuz. Sahipsiz Malatya, hep böyle oldu böyle de gidecek. Rezillik. Her yer pislik. Mecbur kaldığım için köyden geldim. Temelli'nin altında yukarıya çıktım üst taraf dumandan görünmüyor. Sağlık için nasıl bir önlem alınacağını bilmiyor mu? Her lafı biliyor, 'Vatandaş azdı ondan deprem oldu' diyor, bu toz dumanda mı azmamızdan?"

Taksicilik yapan Kadir Toptaş ise "Hasanbey Mahallesi'nde yıkımla sürüyor ve her yerde toz bulutu var. Araçlarımızın camları kapalı, klimaları açmak zorunda kalıyoruz. Filtreleri ayda bir değiştirirken artık haftalık değiştiriyoruz. Maddi anlamda çok zor duruma düşüyoruz. Yakıtı zaten söylemiyorum. Temelli Caddesi'nde hızlı bir yıkım var ama sulama gerçekten az. Yıkımda oluşan toz bulutları sağlık açısından bize gerçekten zarar veriyor. Genelde hastaneye götürdüğümüz hastalarda öksürük, nefes darlığı şikayetleri var. Havanın sıcak olması nedeniyle toz bulutları daha kötü. Yöneticilerin yardımlarına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.