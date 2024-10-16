Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Hasar ve Yaralılar Var

MALATYA'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada hasar oluştu, merkez üssü Kale ilçesinde 1 kişi hafif yaralandı. Depremin ardından Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya, saat 10.46'da büyük bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Kale ilçesi, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, paniğe neden oldu.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Tunceli, Sivas, Erzincan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Bingöl'de de hissedildi. Birçok ilde deprem ile birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı ve güvenli alanlara yöneldi. Yüzlerce kişi parklarda ve açık alanlarda gelişmeleri takip ederken, birçok kişi de araçlarıyla güvenli gördükleri müstakil evlerinin bulunduğu köylerine gitti, trafikte yoğunluk oluştu. Saatlerce dışarıda bekleyenler, bir süre sonra evlerine dönmeye başladı.

EKİPLER SAHAYA ÇIKTI

Depremin ardından Malatya ve bölge illerinde valilikler ve tüm kamu kurumları, teyakkuz durumuna geçti. AFAD ekipleri depremin ardından saha tarama çalışmaları başlatırken, valiliklerde de oluşturulan kriz merkezlerinde gelen çağrılar yanıtlandı ve tek tek kırsal bölgeler jandarma aracılığı ile kontrol edildi.

374 İHBAR GELDİ

Ekipler sahada tarama çalışması yaparken 112 Acil Çağrı Merkezlerine 374 ihbar geldi. Depremden etkilenen illerden gelen ihbarların ardından Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada hasar meydana geldiği bildirildi. Elazığ'daki kısmı hasar gören binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılırken, Malatya'nın Zaviye ile Şanlıurfa'nın Şeyh Çoban mahallelerinde hasar gören 2 binanın daha önceki depremlerden hasar gördüğü için boşaltılan binalar olduğu anlaşıldı. Deprem nedeniyle Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde de dağlardaki kayalar yola düştü. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmayan kayalar, trafikte de tehlike oluşturmaması için ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

KALE'DE YIKILAN BİNADA 1 KİŞİ YARALANDI

Depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde bir bina yıkıldı, bir kişi hafif yaralandı. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, depremin ardından tüm mahallelere ulaştıklarını ve ciddi bir hasar olmadığını belirterek, "İlçemizde her yere ulaştık ve bir binanın yıkıldı 1 kişinin de hafif yaralandığı bilgisini aldık. Deprem nedeniyle binalarda sıva çatlakları gibi hafif hasarlar dışında olumsuz durum yok. Ekiplerimiz hala çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

5 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez üssü Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 5 ilin valiliklerinden yapılan açıklamalarda, deprem nedeniyle kentlerde bulunan tüm eğitim kurumlarında bugün tatil kararı alındığını duyuruldu.

'RİSKLİ YAPILARDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

AFAD ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen kentlerin vali ve belediye başkanları, vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaya çağırdı. Daha önceki depremlerde hasar gören ve boşaltılarak yıkılması beklenen binaların son deprem ile birlikte risk oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşları bu tip hasarlı yapıların bulunduğu alanlara çok yaklaşmamaya özen göstermemeleri konusunda uyardı.

ADIYAMAN'DA DAĞDA TOZ BULUTU

Depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dağda toz bulutu oluştu, bölgedeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

BELEDİYE BAŞKANI BASIN TOPLANTISINDA DEPREME YAKALANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise basın toplantısı sırasında depreme yakalandı. Toplantıya katılan belediye yetkilileri ile gazetecilerin kısa süreli tedirginlik yaşadığı depremin ardından toplantı yarıda bırakıldı.