Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı. Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Enkazda 5 yaşındaki Furkan Özbay'a ulaşan ekipler, çıkardıkları yaralı çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti. Ekipler daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaştı. Doğukan da yanındaki kedisi "Asit" ile kurtarıldı. İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kedi ise inşaatın dışına kaçtı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Doğukan Malatya AFAD Güncel Haberler

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