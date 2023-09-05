Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 7 ayda 60 binin üzerinde artçı deprem meydana geldi

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Sanatçı Deniz Akkaya ve Züleyha Ortak; Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi mihmandarlığında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından yıkımın yaşandığı Malatya'daki son durumu aktaran Gürkan, kalıcı konutların ekim-kasım gibi hane sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"60 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ"

Artçı depremlerin bölgede devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gürkan, "Geldiğiniz için, duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 6 Şubat'tan bu zamana kadar 60 binin üzerinde bölgede artçı oldu. Vatandaşın da bu nedenle sağlam evlerde kalmak için bile psikolojik anlamda tereddütleri var. Çoğu bağı evinde ya da konteyner kentlerde kalmayı tercih ediyor. İnşallah bu süreç durulur ve bir an evvel sağlam evlerine vatandaşlarımız yerleşir." dedi.

"KALICI KONUTLAR EKİM-KASIM GİBİ TAMAMLANACAK"

Kalıcı konut çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gürkan, "İnşallah vatandaşlarımızı kalıcı konutlara ekim kasım gibi yerleştireceğiz. Deprem büyük bir deprem, yüzyılın felaketi. Valiliğimiz, ordu komutanlığımız, hükümetimiz olsun yaraların sarılması için yoğun bir çalışma içerisinde. 25 bin konut yapılıyor, kasım aralık gibi hane sahipleri evlerine yerleşecek. Kalıcı iş yerleri için de çalışmalar devam ediyor. Çarşımız yıkıldığı için geçici iş yerleri yaptık. Ticaret erbabımızın mağduriyetini asgariye indirme noktasında gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.