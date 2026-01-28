Tarihi Makedon Kulesi'nin 2026'nın ortasında açılması planlanıyor

Edirne'de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan ve restorasyonunda sona gelinen Makedon Kulesi'nin yılın ortasında ziyarete açılması planlanıyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Kule ve çevresinde yürütülen restorasyonun Bakanlığın kentteki en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirten Soytürk, kulede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kitabelerin bulunduğunu anlattı.

Soytürk, kulenin arka bölümünde uzun süredir arkeolojik çalışmaların sürdüğünü, yapıdaki statik güçlendirme çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi.

Kulenin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması amacıyla yürütülen çalışmaların bilim kurulu, danışma kurulu ve teknik ekiplerce titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Soytürk, kulenin arkasındaki arkeolojik alanda yapılan kazılarda şapel ve müştemilatı, farklı dönemlere ait duvarlar, Geç Roma dönemine ait seramik fırınları ile Osmanlı dönemine ait buzhane ve su yolları gibi önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Yılın ortasında açılması hedefleniyor

Restorasyonda ikinci ve son etaba geçildiğini belirten Soytürk, kulede panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme alanlarının yer alacağını ifade etti.

Ziyaretçilerin asansörle kulenin en üst noktasına çıkarak Edirne'yi panoramik olarak izleyebileceğini anlatan Soytürk, şu bilgileri verdi:

"En üst bölümde seyir dürbünü ve Hıdırlık Tabya'ya kadar kentin dört bir yanının görülebileceği bir seyir terası bulunacak. Asansörle yukarı çıkıp merdivenle aşağı inen ziyaretçiler, Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel sürecini yansıtan unsurları görme imkanı bulacak. Teşhir ve tanzim çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Ziyaretçileri karşılama alanı tamamlanmak üzere. Hem kulenin içinde hem de çevresinde yer alacak bilgi panolarıyla ziyaretçiler yapılar hakkında bilgi edinebilecek. Şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli bir eser ortaya çıkıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan Makedon Kulesi'ni 2026 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz."

Restorasyon kapsamında yapılan çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi"ne başlandı.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlenerek kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ve sıvalar temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı, ayrıca alanda tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

Arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucu 10. yüzyıldan kalma şapele ait müştemilat, Bizans seramik fırını, 1908'e tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemi konut temellerinin kalıntıları bulundu.

?Makedon Kulesi

Roma İmparatorluğu'nda 117-138 yıllarında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı. 1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında kulenin çevresinde kazılar gerçekleştirildi.