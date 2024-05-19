2 yaşındaki çocuğun parmağı kopunca hastanelerde müdahale edilemedi

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir kaza sonucu parmağı kopan 2 yaşındaki Roza İ.'ye Şırnak'ta 3 hastanede plastik cerrah olmadığı için müdahale edilemediğini, ailenin kendi imkanlarıyla gittiği Diyarbakır'da parmağın dikilebildiğini belirterek "Hani sağlıkta çağ atlamıştık? Atatürk döneminden miras kalan tüm fabrikaları, tesisleri, işletmeleri satan AKP iktidarının algıdan başka yaptığı bir şey yok. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkılmıyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın Silopi ilçesi parmağı kopan 2 yaşındaki Roza İ. ve ailesinin tedavi için verdiği uğraşla ilgili yazılı açıklama yaptı. Tanal, şunları kaydetti:

" Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan bir olay, son derece düşündürücüdür. Şöyle ki: 16 Mayıs Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Şehit Harun Boy Mahallesi'ndeki evlerinde abisiyle bisikletle oynayan Roza İ. isimli 2 yaşındaki yavrumuzun parmağı, bisikletin zincirine takılıp kopuyor. Aile büyükleri, hemen minik Roza'yı buz içine konulan kopan uzuvla birlikte kendi araçlarıyla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Buradaki doktor, 'Bizde plastik cerrah yok' diyerek aileyi Cizre Devlet Hastanesi'ne yönlendiriyor.

Ambulans verilmeyen aile büyükleri, yine kendi imkanlarıyla Cizre'nin yolunu tutuyor. Cizre Devlet Hastanesi'ndeki görevliler de 'Plastik cerrah uzmanı doktorumuz yok. Şırnak'a gidin' diyerek küçük Roza'nın kopan parmağına müdahale edemiyor. Cizre Devlet Hastanesi'nde de ambulans talepleri, 'geç gelir' denilerek karşılanmayan aile, zamanla yarışarak yine kendi imkanlarıyla kopan parmağı alarak Şırnak'ın yolunu tutuyor.

Şırnak Devlet Hastanesi acil bölümünden Roza'nın girişi yapılıyor. Küçük kızın şikayetinin iletildiği acildeki doktor, plastik cerrahi doktorunun hastanede olmadığını ve telefonuna ulaşamadığını aileye söylüyor. Geldikleri üçüncü hastaneden de sonuç alamayan aile büyükleri, büyük bir panikle yine kendi imkanlarıyla bu sefer Diyarbakır'ın yolunu tutuyor. Gece yarısı geldikleri Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde doktorlar, Roza'nın parmağına müdahale ederek kopan uzvu dikiyor.

"AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU"

Kopan parmağa müdahale için Şırnak'ta 3 hastaneyi geride bırakıp Diyarbakır'a mı gelinmesi gerekiyordu? Acil durumlarda bir saniyenin bile kıymeti var. Hani sağlıkta çağ atlamıştık? Atatürk döneminden miras kalan tüm fabrikaları, tesisleri, işletmeleri satan AKP iktidarının algıdan başka yaptığı bir şey yok! Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkılmıyor. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişemiyor. Şırnak Silopi'de küçük Roza'nın başına gelen bu ibretlik hadise, ülkenin ne halde olduğunun göstergesidir."

Tanal, ailenin şikayetçi olduğu bilgisini paylaştı.