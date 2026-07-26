Abbas'tan Batı Şeria'daki saldırılara acil müdahale çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, bazı dost ve kardeş ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektuplar gönderdi.

Abbas, mektuplarında, işgal altındaki Filistin topraklarında, Doğu Kudüs'ün de dahil olduğu Batı Şeria'da İsrail ordusu ile silahlı İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının tehlikeli şekilde tırmandığını belirtti.

Filistinlilere yönelik saldırıların yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına, mülklerin tahrip edilmesine, evlerin, dini mekanların ve ağaçların yakılmasına, tarım arazilerinin zarar görmesine ve Filistin köyleri ile yerleşim yerlerine saldırılar düzenlenmesine yol açtığını ifade eden Abbas, bu eylemlerin İsrail ordusu ve hükümetinin doğrudan koruması ve desteği altında gerçekleştirildiğini savundu.

Uluslararası topluma somut adım çağrısı

Abbas, yaşananların münferit şiddet olaylarından ibaret olmadığını, yerleşimlerin genişletilmesi, İsraillilerin saldırılarının tırmandırılması ve Filistin Ulusal Yönetimi kurumlarının zayıflatılması yoluyla sahada yeni bir gerçeklik oluşturmayı amaçlayan sistematik bir İsrail politikası olduğunu vurguladı.

Bu politikaların iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ihtimalini kasıtlı olarak zayıflattığını ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit ettiğini belirten Abbas, söz konusu uygulamaların Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini amaçladığı uyarısında bulundu.

Abbas, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, İsrail hükümetine İsraillilerin saldırılarını durdurması için baskı yapma, saldırılardan sorumlu kişileri hesap vermeye zorlama ve tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu teyit eden 2334 sayılı kararı başta olmak üzere ilgili kararlarının uygulanmasını isteyen Abbas, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymasının güvence altına alınmasını talep etti.

Abbas, Filistin'in adil ve kapsamlı barış seçeneğine, uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözüme ve şiddet ile aşırılığın reddedilmesine bağlılığını yineledi. Filistin Devlet Başkanı, bölgede güvenlik, istikrar ve barışın tesis edilmesi amacıyla tüm uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

Kaynak: AA