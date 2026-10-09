Mahkeme, 94 kişinin öldüğü Buket Apartmanı davasını 16 Şubat 2027'ye erteledi

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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 94 kişinin yaşamını yitirdiği Buket Apartmanı davasının 10'uncu celsesi, bilirkişi raporunun acilen hazırlanması için bilirkişilere bildirimde bulunulması kararıyla 16 Şubat 2027'ye ertelendi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi'nde bulunan Buket Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, en küçüğü 1,5 yaşındaki bebek olmak üzere 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Hikmet Günsay ve Burak Günsay, şantiye şefi Egemen Yiğit, yapı denetim şirketi yetkilisi Ahmet Çevikler, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ile kontrol elemanı Ebru Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÖNMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. celseye depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dosyanın bilirkişi heyetinden henüz dönmediğini bildirdi.

Sanık Egemen Yiğit, savunmasında bu olay nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürerek, "Dosya kapsamında benim hiçbir projede, hiçbir evrakta imzam ve dahilim yoktur. Ne müteahhit ne de oğluyum. Yapı denetim firmasında hiç kimse beni tanımamaktadır. Sanık olarak yargılandığım dosyanın mağduru olarak buradayım. İlgili inşaatın yapım sürecinde, inşaatın bitimine kadar ben zaten yurt dışında yaşıyordum" dedi.

"EV HAPSİ NEDENİYLE MÜVEKKİL İŞLERİNİ TAKİP EDEMİYOR"

Müteahhidin avukatı da beyanında, "Müvekkil hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ederiz. Daha önce kendisi tutukluydu ancak şu anda 'konutu terk etmeme' adli kontrol kararı nedeniyle işlerini takip edemiyor. Gerekirse adli kontrol tedbirinin değiştirilerek karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Sanık Ebru Özdemir'in avukatı, müvekkilinin devlet memuru olduğunu belirterek, "Müvekkil yurt dışı konferanslarına katılım sağlayamamaktadır. Bu nedenle sabit ikametgah sahibi ve sabit işi de olduğu gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Depremde yakınlarını kaybedenler de şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE RAPORUN ACİLEN HAZIRLANMASI BİLDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi heyetinden dönüşünün beklenmesine ve bilirkişilere raporlarını sunmaları için verilen süre de göz önüne alınarak dosyanın acil ve ivedi şekilde incelenip raporun düzenlenmesi için bilirkişilere bildirimde bulunulmasına karar verdi.

Heyet ayrıca sanık Hikmet Günsay hakkında "konutu terk etmemek" ve sanık Ahmet Çevikler hakkında "imza atmak" şeklinde hükmolunan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Duruşma, 16 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA