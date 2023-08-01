Magandalar ölüme doymadı; Trabzon'da 1 yılda 3 can kaybı, 9 yaralanma

TRABZON'da tüm uyarılara rağmen havaya ateş açma ya da 'yorgun mermi' kaynaklı vakalarda son 1 yılda 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kentte en son 4 gün önce yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı. Uyarılarda bulunan Ateşli Silahlar Antrenörü Serkan Acar, "Alışa gelmiş iğrenç bir adet var; havaya mermi sıkmak, artık bu unutulmalı. Havaya sıkılan her mermi, atıcıyı potansiyel katil adayı yapabiliyor" dedi.

Bölgede özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması, seçim ve bayram gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ve yaralanmalara neden oluyor. 2 yıl önce 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyalarının kısmen olumlu sonuçlandığı Trabzon'da, son günlerde 'yorgun mermi' vakalarının yeniden artması dikkat çekiyor. Tüm uyarı ve çağrılara rağmen önüne geçilemeyen silah atışlarında son 1 yılda Trabzon'da 3 kişi yaşamını yitirdi. 9 kişi yaralandı.

Silahla kutlamalarda herkesin ihbarda bulunmasının önemine de değinen Kaçar, "Yasalar var ama caydırıcı gücümüz olmayınca da insanlar bunu alışa gelmiş bir eğlence haline getiriyor. Görüyoruz sokaklarda, caddede, arabanın içinde giderken ateş etmeleri. Bunlardan vazgeçmemiz için devletimizin caydırıcı güç kullanması lazım. Bizim ricamız lütfen havaya mermi atmayalım. Çünkü havaya atılan her mermi mutluluğa sıkılan bir kurşundur. Havaya mermi atan eş, dost, akraba ve kardeş kim olursa olsun, yakınınız dahi olsa bunu gördüğümüz an rica ediyorum; hemen ihbar hattını arayıp kolluk kuvvetlerine bildirsin. Çünkü hem o yorgun mermiyi atanı kurtarırız hem de karşıdaki bir canın hayatını kurtarmış oluruz. Ne anneler babalar hüzünlenir ne de yakınımız eşimiz dostumuz, sevdiğimiz hapis cezası alır, katil olur. İnsanlar da bu kültürü artık unutmalı" ifadelerinde bulundu.