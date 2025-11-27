Haberler

Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik artan ABD baskısı ve olası askeri tehditlere karşı Hava Kuvvetlerine "her an göreve hazır olun" talimatı verdi.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine 'tetikte ve göreve hazır olun' talimatı verdi.
  • Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.
  • ABD, Venezuela Devlet Başkanı ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler listesine aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi.
Başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katılan ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösteren Maduro, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi'nin, Güney Amerika'nın ve Venezuela'nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

"HALKIMIZ HİÇ BİR SALDIRIDAN KORKMUYOR"

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela'da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar'ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

ABD'NİN CARTEL DE LOS SOLES KARARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

ABD'ninMaduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alması gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
