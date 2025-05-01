Maden Ocağındaki Göçükte Yaralanan İki İşçi Ziyaret Edildi

'ÇOK ŞÜKÜR, İKİSİNİN DE DURUMU İYİ'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiyi sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane önünde açıklama yapan Genç, "Bir süre önce Pınarbaşı'nda bir madende göçük vakası yaşandı. 2 işçimiz göçük altında kaldı. Kendilerine acil müdahale yapıldı ve Pınarbaşı'ndan Kayseri'ye sevk edildi. Buraya gelip kendilerini ziyaret ettik. Çok şükür, ikisinin de sağlık durumu iyi. Aileleri ve doktorlarıyla görüştük. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En büyük tesellimiz, sağlık durumlarında herhangi bir şeyin olmaması. Tedavileri devam ediyor. İnşallah böyle kazalar bir daha yaşanmaz" dedi.