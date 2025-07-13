Maden Deresi ve Şelalesi Kuraklıkla Mücadele Ediyor

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Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan Maden Deresi ve Şelalesi, son yağışların olmaması nedeniyle kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bölgedeki içme suyu ihtiyacını karşılayan derenin yatağındaki su seviyesi düşerken, yerel esnaf kuraklığın etkilerini ve bilinçsiz su tüketiminin sonuçlarını dile getiriyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi ve Şelalesi bölgede yağış azlığı nedeniyle kuraklık dönemi yaşıyor.

Aynı zamanda iki ilçenin de içme suyu ihtiyacını karşılayan Maden Deresi, bölgenin Kurban Bayramı'ndan bu yana yağış almaması nedeniyle kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Mesire alanıyla yaz aylarında bölge halkı ve çevre illerden yoğun olarak ziyaretçi ağırlayan derenin yatağının bazı bölümlerinde suyun çekilmesiyle kuraklık görüntüleri oluştu.

Eski dar maden tünellerinden geçilerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşle ulaşılan şelale kururken, suyun çekilmesiyle dere içerisindeki ağaçların kökleri ortaya çıktı.

Bölge esnafından Resül Bat, AA muhabirine, kuraklığın bölgeyi etkilediğini belirterek, Maden Deresi'nde varlıklarıyla bilinen kırmızı benekli alabalıkların da daha az görünür olduğunu anlattı.

Mesire alanında işletmesi bulunan Mustafa Bat, kuraklığın yanı sıra son 3 yıldır bilinçsiz su tüketimi nedeniyle doğaya verilen zararların sonucunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yerel gazeteci Levent Kılıçarslan da bölgede yaklaşık 15 yıldır çalıştığı, ancak ilk defa Maden Deresi'ni bu şekilde gördüğünü ifade ederek, "Yukarıda çok az su kalmış ancak derenin aşağısı tamamen kurumuş. Bilinçsiz şekilde suyu bahçelere götürmek, kanal set koyarak suyu durdurmak aslında bütün ekolojik dengeyi mahvediyor." dedi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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