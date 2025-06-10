Madagaskar'da Türkçe Eğitimi İlgiyi Artırıyor

Hint Okyanusu'nun batısında yer alan Madagaskar'da Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda öğrenciler, Türkçe derslerine katılarak kendilerini geliştiriyor, Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerini öğreniyor.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından ülkede 2019'da açılan okulda hafta içi örgün eğitimin yanı sıra hafta sonu da yerel halka yönelik Türkçe eğitimi veriliyor.

Dizilerinin etkisi, Türkiye'de eğitim görme ve Türk firmalarda çalışma hayaliyle Türkçeye ilgileri artan yöre halkı, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda eğitim alıyor.

Müfredattaki derslerin yanı sıra robotik kodlama eğitimlerinin de verildiği okulda, düzenlenen etkinliklerle öğrencilere milli ve kültürel değerler tanıtılıyor.

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, AA muhabirine, 3 yıldır Madagaskar'da görev yaptığını söyledi.

Madagaskar'daki okulun 2019'dan bu yana ülkede eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Demirci, örgün eğitim alan yaklaşık 250 öğrencilerinin bulunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin büyük bölümünün uluslalar arası diplomaya sahip olmak isteyenlerin yanı sıra yerel halkın çocuklarından oluştuğunu belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Sosyal aktiviteleri ve öğrencilerin geleceğine ışık olacak konuları işleyerek öğrencileri Türkiye'ye hazır hale getirmek istiyoruz çünkü öğrenciler Türkiye'de eğitim görmek için okulumuza geliyorlar. Bu zamana kadar 2 dönem mezun verdik. İlk yıl 6 mezunumuz oldu ve hepsini Türkiye'ye gönderdik. Geçen yıl 12 mezunumuzdan 9'u Türkiye'ye gitti. Bu yıl da 31 öğrencimizin tamamı Türkiye'ye gitmek istiyor. Bu, Türkiye'nin zenginliğinin bir yansıması olarak görülüyor. Sosyal faaliyetler yürütüyoruz. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler yapıyoruz."

"Maarif okullarımız Afrika'da 27 ülkede var"

Bu yıl katıldıkları bilim festivalinde engellilere özel eldiven yapan öğrencilerinin birinci olduğunu vurgulayan Demirci, "Yine geçen yıl Gabon'da jüri özel ödülüne layık görüldüler. Öğrenciler burada kendilerini mutlu hissediyor. 14 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Maarif okullarımız Afrika'da 27 ülkede var. Buradaki okullardaki eğitim kalitesinin yüksek olması nedeniyle öğrenciler bizi tercih ediyor. Milli şuuru güçlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizden uzakta olmamıza rağmen Türkçe derslerimizde Türk kültürünü anlatıyoruz. Hafta içi örgün eğitimin yanında hafta sonu halka açık Türkçe eğitimi veriyoruz. A1, A2 ve B1 seviyesi olarak. Bu yılın başında açtığımız ön kayıtta 400 başvuru aldık ama okul kapasitesi nedeniyle 180'ine ev sahipliği yapabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kurslarımız halka açık"

Okulda Türkçe öğretmenliği yapan Meryem Karasu ise 1,5 yıl önce ülkeye geldiğini dile getirerek "Normal örgün eğitimin dışında halka açık kurslarımız oluyor. Buralarda 180 öğrencimiz bulunuyor. Kursumuz 3 turdan oluşuyor. Katılımcıların bir bölümünü okul personeli ve son sınıf öğrencilerimiz oluşturuyor. Dışarıdan gelen katılımcıların Türkçeye ilgisi Türk dizilerinden kaynaklı. Türk şirketlerinde çalışmak ve Türkiye'de eğitim görmek isteyenlerin sayısı da çok fazla." diye konuştu.

Okulda eğitim gören 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tohy Razafımanantsoa da "Burada Türkçe öğreniyorum ve bu dersi seviyorum. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Oradaki şehirleri çok ilginç buluyorum ve görmek istiyorum." dedi.

Hoby Tantely Rakotoarimanana, Türkiye Maarif Vakfı'nda çalıştığını belirterek "Burada ilkokul öğretmenliği yapıyorum, ayrıca hafta sonu kursuna katılarak Türkçe öğreniyorum. Türkçeyi seviyorum. Müziklerini ve dizilerini çok beğeniyorum. Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum." diye konuştu.