Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'dan Hükümet Karşıtı Protestolara Tepki

PORT Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin, ülkede yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı eylemlere destek vermesine tepki göstererek, protestoların "iktidarı ele geçirme girişimi" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Rajoelina, Madagaskar'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı Z Kuşağı (Gen-Z) protestolarına ordunun bazı birliklerinin destek vermesine tepki gösterdi.

Rajoelina, "Cumhuriyet topraklarında şu anda anayasaya ve demokratik ilkelere tamamen aykırı şekilde iktidarı ele geçirme girişimi söz konusudur." ifadeleri kullandı.

Ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik eylem ve girişimleri kınayan Rajoelina, ülkenin temel kurumlarını anayasal düzeni ve ulusal egemenliği savunmak için birleşmeye çağırdı.

Başbakanı Zafisambo'dan da diyalog ve birlik çağrısı

Madagaskar Başbakanı Ruphin Fortunat Zafisambo da devlet televizyonu TVM'ye yaptığı açıklamada, tüm taraflara sükunet, diyalog ve birlik çağrısı yaptı.

Zafisambo, hükümetin, gençlik, sendikalar ve ordu dahil tüm kesimleri dinlemeye ve onlarla diyaloğa girmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği, gelişmeleri endişeyle takip ediyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Madagaskar'da ordu içindeki hareketlilikler ve Antananarivo'daki halk gösterileriyle şekillenen son siyasi ve güvenlik gelişmelerini derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Yusuf, mevcut duruma ilişkin barışçıl ve uzlaşıya dayalı çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezinden dün yapılan açıklamada, ülkede temel hizmetlerin çöküşle karşı karşıya olduğu ve güvenlik güçlerinin yasa dışı emirlere uymayacağı bildirilmişti.

Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.

Protestolar

Madagaskar'da derinleşen ekonomik kriz ile uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintileri nedeniyle başkent Antananarivo'da başlayan hükümet karşıtı Z Kuşağı (Gen-Z) gösterileri, diğer büyük şehirlere de yayılarak Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hükümetine yönelik protestolara dönüştü.

Protestolarda şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Ordunun bazı birlikleri, yaklaşık bir aydır devam eden protestolara yönelik desteğini açıklamıştı.