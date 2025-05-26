Macron, Vietnam ile Savunma ve Ticaret Alanında İşbirliği Çağrısında Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma ve ticaret alanlarında Vietnam'la daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Macron, bölgesel bağları güçlendirmek amacıyla Güneydoğu Asya turunun bir parçası olarak Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti.

Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya gelen Macron, ülkenin önde gelen özel hava yolu şirketi Vietjet ve Airbus arasında 20 adet A330-900 uçağının satış anlaşmasının yanı sıra savunma, nükleer enerji ve ticaret alanlarında da anlaşmalar imzaladı.

Ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Macron, iki ülkenin "egemenlik ortaklığının" Fransa'nın Hint-Pasifik'teki yaklaşımının ana ekseni olabileceğini, Fransa'nın Güney Çin Denizi'nde uçak gemisi konuşlandırarak "uluslararası deniz hukukunu savunma arzusunu" gösterdiğini ifade etti.

Giderek istikrarsızlaşan küresel ortamda Vietnam ve Fransa arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, "hem büyük dengesizliklerin yaşandığı hem de güç odaklı retorik ve gözdağına geri dönüldüğü" bir dönemde "hukuka dayalı bir düzene" duyulan ihtiyacı vurguladı.

Fransa'nın Vietnam'ı kritik mineraller, yüksek hızlı demir yolu, sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi kilit sektörlerde de destekleyeceğini vurgulayan Macron, iki ülkenin bu alanlarda ortak çalışabileceğini belirtti.

Bu ziyaret, Macron'un 2017'de göreve gelmesinden bu yana Vietnam'a yaptığı ilk ziyaret olarak kaydedildi.

Macron'un, bölge ziyaretine Endonezya ve Singapur ile devam etmesi bekleniyor.