Fransa ve DSÖ'den çocukların dijital ortamlarda daha iyi korunması için küresel işbirliği çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların dijital ortamlarda güvenlik ve gelişimlerinin daha iyi korunması için küresel işbirliği çağrısında bulundu.

Macron ve Ghebreyesus, ortak açıklamalarında sosyal medyadan yapay zeka destekli çevrim içi oyunlara kadar dijital ortamın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkati çekti.

Dünya genelinde, çocukluğun dijital teknolojiler ile yeniden şekillendiği belirtilen açıklamada, "Görevimiz teknolojiyi kutlamak ya da kınamak değil." ifadelerine yer verildi.

Teknolojinin avantajlarla birlikte çocuklar için ciddi sağlık riskleri de barındırdığı vurgulanan açıklamada, bu risklerin azaltılması gerektiği kaydedildi.

Giderek daha fazla hükümetin çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasını bir kamu sağlığı meselesi olarak gördüğü belirtilen açıklamada, Avustralya ve Endonezya'nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirdiği, Fransa ile İngiltere'nin benzer düzenlemeler hazırladığı, İspanya ve İrlanda'nın da bu yönde adımlar atmayı planladığı ifade edildi.

Açıklamada bu adımların, dijital çevrelerin çocukların sağlığının korunması için yaşa uygun dizayn edilmesi ve etkin yönetilmesi için küresel uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterdiği kaydedildi.

Çocukların dijital ortamlarda maruz kaldıkları cinsel, şiddet ve ayrımcılık içeren içeriklerin kendilerini ve dünyayı algılayışlarını etkilediği vurgulanan açıklamada, sosyal medyanın uykusuzluk ve bağımlılık gibi sağlık riskleri taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, bu etkenlerin hükümetler, endüstriler, sivil toplum ve kamu sağlığı kuruluşları arasında güçlendirilmiş işbirliklerini zorunlu kıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz deney ürünü, piyasa esiri veya meta değildir. Birlikte dijital çevremizi onların sağlıklı gelişimini destekleyecek ve koruyacak şekilde düzenlemeliyiz." ifadelerine yer verildi.