Türkiye Maarif Vakfı uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın dört bir yanındaki Maarif okullarından mezun olduktan sonra Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için 2026 Mezuniyet Töreni düzenledi.

Maarif okullarından mezun olan ve Türkiye'de lisans ile lisansüstü eğitimi alan 3 bin 158 öğrenciden bu yıl eğitimlerini tamamlayan 123 öğrenci için organize edilen tören, vakfın Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirildi.

TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, törendeki konuşmasına mezun öğrencileri tebrik ederek başladı.

Öğrencilerin önce kendi ülkelerindeki Maarif okullarından mezun olduklarını, ardından farklı bir ülke ve kültürde üniversite eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Bilgili, 2026 yılında Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan 123 Maarif öğrencisinden 10'unun bölümlerini birincilikle tamamlayarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Vakfın 10 yıl önce "Dünyaya iyi insan yetiştirmek" anlayışıyla yola çıktığını aktaran Bilgili, vakfın bugün 108 ülkeyle temas halinde olduğunu, 57 ülkede faaliyet gösterdiğini, 523 okul, 2 üniversite, 17 eğitim merkezi, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 55 yurt binasıyla eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bilgili, vakfın 10 yıl gibi bir sürede 71 bin 557 öğrenci ve 12 bin 971 personeliyle küresel ölçekte eğitim veren önemli kuruluşlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Maarif Vakfı'nı "global bir aile" olarak niteleyen Bilgili, "Maarif ailesi kar topu gibi büyüyerek, dünyada iyi insanlar yetiştirme sevdasını, davasını devam ettirecek. Arkanızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti, onun eğitim geleneği, müfredatı, devlet anlayışı, eğitim felsefesi ve uzman arkadaşlarımız var. Hep beraber her zaman için sizin yanınızdayız, yanı başınızdayız. Aile, acı gününde de tatlı gününde de bir arada olan insanlardan müteşekkil bir topluluk demek." ifadelerini kullandı.

"Eğitim aynı zamanda birlikte daha iyi bir gelecek kurmak"

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Halime Kökce de farklı ülkelerden gelen gençlerin verdikleri emeğin neticesinde elde ettikleri mezuniyet sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Vakıf olarak eğitimi yalnızca derslerden, sınıflardan ve diplomalardan ibaret görmediklerini ifade eden Kökce, "Eğitim bizim için aynı zamanda insan tanımak, emek vermek, farklı kültürlerle karşılaşmak, ortak bir dil inşa etmek ve birlikte daha iyi bir gelecek kurmak. Bugün burada aslında bu tablonun küçük bir numunesini hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Kökce, TMV'nin "Geleceği iyi insanların inşa edeceğine inanmak" anlayışıyla hareket ettiğini aktararak, "Bizim sizlerle kurduğumuz bağ kuşkusuz sizleri iyi bir hayata, iyi bir mesleki deneyime hazırlamak ama ondan önce bu dünyaya iz, işaret bırakacak iyi insanlar olmanızı sağlamak. Bu diplomaları size verirken aynı zamanda bu öğüdü sadece size değil hepimize vermek niyetiyle toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Törende Sudan Maarif Okulları mezunu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle bitiren Muaz Abdelmoniem Salih Osman da mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Program, flama teslim töreni, mezuniyet kütüğüne plaka çakılması, mezun ve derece yapan öğrencilere madalya ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Törene, TMV Mütevelli Heyeti üyeleri Dr. Nazif Yılmaz ve Prof. Dr. Zarife Seçer ile Maarif mezunları ve vakıf personeli katıldı.

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