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Lüleburgaz Trafik Komisyonu toplandı, Vize'de kültürel miras etkinliği düzenlendi

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Lüleburgaz Trafik Komisyonu toplandı, Vize'de kültürel miras etkinliği düzenlendi
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Lüleburgaz Trafik Komisyonu, Kaymakam Ayhan Işık başkanlığında toplanarak trafik düzeni ve ulaşım güvenliği tedbirlerini değerlendirdi. Vize'de 'Kültürel Mirasa Yolculuk' etkinliği düzenlendi, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay voleybol takımı sporcularıyla buluştu.

Lüleburgaz Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık başkanlığında, Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki trafik düzeni ve ulaşım güvenliği görüşülerek, alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

"Kültürel Mirasa Yolculuk" etkinliği yapıldı

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kültürel Mirasa Yolculuk" etkinliği gerçekleştirildi.

Vize İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere temel dini bilgileri, güzel ahlakı ve kültürel mirası öğretmek amacıyla Türk dünyası ve Balkanlardaki cami, medrese ve vakıf eserleri tanıtılarak ilim geleneği anlatıldı.

Vize ilçesindeki eserlerin yer aldığı boyama etkinliği yapılarak eserler hakkında okuma, araştırma ve karşılaştırma yapılarak, metin yazıları hazırlandı.

Belediye Başkanı Talay, sporcularla buluştu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar Voleybol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Talay, ziyarette sporcular ile bir süre görüşerek takım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Takım antrenörlerinin hazır bulunduğu ziyarette, müsabakalarda takıma başarı diledi.

Sporcuların azmi, heyecanı ve başarıya olan inancının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Talay, spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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