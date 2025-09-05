Lüleburgaz'da Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Lüleburgaz'da sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, sigaranın insan sağlığını çok kötü etkilediğini belirtti.

Başta kalp ve damar hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere geri dönüşü olmayan etkiler gösterdiğini ifade eden Turan, hekimlere ve sağlık personellerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Sigara bıraktırma polikliniğinde görev alan personellerin daha çok özveriyle çalışması gerektiğini anlatan Turan, "Kullananlara sadece bırak demiyoruz. İkna etmemiz lazım. Hane hane gezip bunun her anlamda maliyetini anlatmamız lazım. Bir dal sigarayla başlıyor her şey. Yavrularımız, gençlerimiz, ailelerimiz çok ıstırap çekiyor. Bu konuda çok çalışacağız, muazzam çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sigarayı bırakan vatandaşlara sertifika verildi.

Vali Turan ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.