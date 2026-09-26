Lübnanlı ralli şampiyonu Karam, 45 bin model otomobillik müze kurdu

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ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnanlı ralli şampiyonu Billy Karam, yarış pistlerinden koleksiyonculuğa uzanan otomobil tutkusunu, yaklaşık 45 bin minyatür otomobilin yanı sıra yüzlerce maket ve binlerce pulun sergilendiği bir müzede ziyaretçilerle paylaşıyor.

Yaklaşık 33 yıldır model otomobil biriktiren Karam, evinde yer kalmayınca eşinin önerisiyle koleksiyonunu ofisine taşıdı. Başlangıçta iş yerinde bir odaya yerleştirilen modeller, koleksiyonun büyümesiyle yeni odalara yayılarak zaman içinde müzeye dönüştü.

Başkent Beyrut'un kuzeyinde bulunan müze, otomobil yarışlarından tarihi savaşlara, sinema sahnelerinden günlük yaşama uzanan minyatür dünyaları bir araya getiriyor.

Karam'ın yarış kariyerindeki zaferleri de üç boyutlu sahne canlandırmaları olan dioramalarla koleksiyonda yer buluyor.

Koleksiyonda minyatür otomobillerin yanı sıra uçak ve motosiklet modelleri ile Formula 1, Le Mans 24 Saat, NASCAR, IndyCar ve ralli gibi yarışlara ilişkin modeller de yer alıyor.

Karam'ın koleksiyonlarıyla 7 kez Guinness Dünya Rekoru elde ettiği müzede yaklaşık 45 bin model otomobil, 700'ü aşkın diorama ve 11 binden fazla otomobil temalı pul yer alıyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilen müzede trafik güvenliğine de dikkat çekiliyor. Özellikle okul ve üniversite öğrencilerini ağırlayan Karam, gençlere emniyet kemeri takmanın ve araç kullanırken telefondan uzak durmanın önemini anlatıyor.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının yanı sıra Lübnan'da yaşanan çatışmaları canlandıran maketler de ülkenin ve Karam'ın hayatında savaşların bıraktığı izleri yansıtıyor. Karam, hayatını etkileyen olayların bir aynası olarak gördüğü müzesinde, bu maketlerle yaşananların hatırlanmasını ve tekrarlanmamasını amaçlıyor.

"Zaman içinde burası bir müzeye dönüştü"

Müzesinin kuruluş hikayesini AA muhabirlerine anlatan Karam, otomobil sevgisini özellikle genç kuşaklarla paylaşmak istediğini söyledi.

Karam, otomobillere ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını, ağabeyi Roni'nin katıldığı bir yarışı izledikten sonra kendisinin de yarışmak istediğini anlattı.

Zamanla ralli ve tırmanma yarışlarında toplam 8 kez Lübnan şampiyonluğu kazandığını belirten Karam, model otomobil biriktirmeye başlamasında Fransa'da ziyaret ettiği bir serginin dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Karam, burada, şampiyonluk kazandığı yarış otomobilinin 20 modeline rastladığını ve tamamını satın aldığını ifade etti.

Modellerin üzerindeki isimleri ve boyaları değiştirerek onları kendi aracına benzettiğini anlatan Karam, koleksiyonunu nasıl büyüttüğünü şöyle aktardı:

"Satın alamadığım otomobillerin modellerini alıyordum. Kullanmak istediğim otomobilleri, Porsche'leri ve yarış araçlarını... Gerçek bir yarış otomobili alamadığımda onun modelini satın alıyordum."

Bir süre sonra modellerin evine sığmadığını belirten Karam, eşinin önerisiyle koleksiyonunu ofisine taşıdığını söyledi.

Karam, "Önce bir oda, ardından ikinci ve üçüncü oda... Sonra ilk Guinness Dünya Rekoru, ardından ikincisi geldi. Zaman içinde burası bir müzeye dönüştü." dedi.

Müzede yaklaşık 45 bin minyatür araç var

Koleksiyonundaki eserlerin sayısına ilişkin bilgi veren Karam, "Şu anda burada yaklaşık 45 bin model otomobil, 700'den fazla diorama ve otomobillerin yer aldığı 11 binden fazla pul bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bir dönem Lübnan'da Formula 1 projesi hayata geçirmeye çalıştığını da söyleyen Karam, bu girişimin gerçekleşmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Ne yazık ki Lübnan spor ülkesi değil." diye konuştu.

"Gençler evlerine sağ salim ulaşsın" mesajı

Müzeye girişin ücretsiz olduğunu belirten Karam, amacının otomobil kültürünü ziyaretçilerle paylaşırken özellikle gençlere trafik güvenliğinin önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Okul ve üniversitelerden çok sayıda öğrencinin müzeyi ziyaret ettiğini söyleyen Karam, bir baba olarak gençlerin yollardaki güvenliğini önemsediğini vurguladı.

Karam, "Çocuklarımızın geceleri, kötü durumdaki yollarımızdan geçerek evlerine sağ salim ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle buraya gelenlere emniyet kemeri takmalarını ve araç kullanırken telefonla ilgilenmemelerini söylüyoruz. Hayatları çok daha önemli." diye konuştu.

"Müze, hayatımızı etkileyen olayların aynası"

Koleksiyonunda yalnızca otomobillere yer vermediğini söyleyen Karam, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Lübnan'da yaşanan çatışmaları da maketlerle canlandırdığını belirtti.

"Bu müze, yaşanan ve hayatımızı etkileyen her şeyin bir aynası." diyen Karam, savaşların Lübnanlıların yaşamında derin izler bıraktığını ifade etti.

Lübnan'da yaşananlara ilişkin maketleri olayların unutulmaması için hazırladığını anlatan Karam, "Bütün bu olaylar hatırlansın ve bir daha tekrarlanmasın istiyorum." dedi.

Koleksiyonunu genişletmeyi sürdürmek istediğini ancak ülkesindeki ekonomik koşulların planlarını zorlaştırdığını dile getiren Karam, otomobillere ve yarışlara duyduğu tutkunun devam ettiğini söyledi.

Karam, "Bu ölmeyen bir tutku. Turbo bir kez devreye girdi mi artık durmuyor. Bana bir yarış otomobili ve müzeyi büyütme imkanı verseniz gider yarışırım, müzeyi de büyütürüm." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA