Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Fransız mevkidaşı Macron, İsrail ile müzakere sürecini ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD arabuluculuğunda İsrail'le yürütülen müzakereleri ve bölgedeki askeri gerilimin sona erdirilmesini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD arabuluculuğunda İsrail'le yürütülen müzakerelerin seyrini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durumun yanı sıra "askeri gerilimin sona erdirilmesi, Lübnan topraklarında yeniden sükunet ve istikrarın sağlanması amacıyla" ABD arabuluculuğundan yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinin seyri değerlendirildi.

Macron, Fransa'nın her alanda Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avn ise Fransa'nın ülkesinin içinden geçtiği zorlu süreçte Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı belli oldu

İşte Fener'in maç yapacağı ilk 3 rakibi
Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı