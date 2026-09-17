Lübnan, ülke genelinde devlet otoritesini güçlendirmek için ordusuna destek arıyor

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Lübnan, ülke genelinde devlet otoritesini güçlendirmek ve silahları yalnızca devletin elinde toplamak amacıyla ordusuna uluslararası destek ararken, Paris'te yapılacak toplantı ordunun artan sorumluluklarının karşılanması ve İsrail'in çekilmesiyle bağlantılı süreçler açısından önem taşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris, bugün, Lübnan ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine destek amaçlı uluslararası konferansın hazırlık toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla başlayacak toplantıda, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ile bunların karşılanmasına yönelik uluslararası destek ele alınacak.

Lübnanlı askeri uzman Tuğgeneral Andre Bou Maachar, Paris'teki toplantının önemini, Lübnan ordusunun ihtiyaçlarını, silahların devletin elinde toplanması hedefini ve İsrail'in çekilmesiyle bağlantılı süreçleri AA muhabirine değerlendirdi.

Toplantının Lübnan ordusuna ilave yardım sağlanmasının ötesinde önem taşıdığını ifade eden Bou Maachar, "Parça parça yardımlara dayanan bir politikadan, ordunun kapasitesini geliştirecek ve devletin tüm topraklarında fiilen egemenlik kurmasını sağlayacak bütüncül bir uluslararası projeye geçiş fırsatıyla karşı karşıyayız." dedi.

Bou Maachar, "Paris'in yalnızca yardım toplama konferansı olarak kalmaması, Lübnan devletinin egemenliğini kullanabilme kapasitesini geliştirecek bütüncül bir projenin adımı olması gerekiyor." diye konuştu.

Uzun vadeli ihtiyaçlar yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabilir

Bou Maachar, gündeme gelen uzun vadeli destek yaklaşımı kapsamında toplam ihtiyaçların yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini, artan sorumlulukların karşılanması için yaklaşık 6 bin askerin daha orduya alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Orduda desteklenmesi gereken alanlara işaret eden Bou Maachar, bireysel donanım ve muharebe teçhizatı, araç, güvenli iletişim sistemleri, mühimmat, yakıt ve bakımın yanı sıra keşif, gözetleme, insansız hava araçları ve mayın temizleme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Askerlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin ve nitelikli personelin korunmasının da önemine dikkati çeken Bou Maachar, "İnsan unsurunun sürekli ekonomik ve sosyal baskı altında yaşadığı bir ortamda etkin bir askeri kurum inşa edemeyiz." dedi.

Ordunun Lübnan'ın güneyindeki görevlerinin yanı sıra terörle mücadele, sınır güvenliği, kaçakçılığın önlenmesi ve iç güvenliğin korunması gibi sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Bou Maachar, destek planının bütün bu ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

"Silahların devletin elinde toplanması için siyasi karar ve savunma kapasitesi gerekli"

Bou Maachar, uluslararası desteğin silahların devletin elinde toplanması sürecindeki rolüne ilişkin, "Uluslararası destek, orduyu silahların devletin elinde toplanması kararını uygulayabilecek duruma getirebilir. Ancak Lübnan devleti adına bu kararı alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Meselenin öncelikle siyasi nitelik taşıdığını ve egemenlikle ilgili olduğunu vurgulayan Bou Maachar, savaş ve barış kararının yalnızca anayasal kurumların yetkisinde bulunduğuna ilişkin açık bir kararın gerekli olduğunu söyledi.

Bou Maachar, devletten silahları tekeline alması istenirken ordunun ulusal savunma görevini yerine getirebilecek kapasiteye kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını istiyorsak, eş zamanlı olarak devletin topraklarını, sınırlarını ve halkını koruma, tehditlerle mücadele etme kapasitesini de geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin İsrail'in çekilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Bou Maachar, önce Lübnan'dan silahları devletin elinde toplaması istenip İsrail'in çekilmesinin sonraya bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in çekilmesi için uluslararası nüfuz kullanılmalı

Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerin İsrail'in hızlı bir çekilmeye yöneldiğine dair yeterli işaret vermediğini söyleyen Bou Maachar, ABD, Fransa ve etkili Arap ülkelerinin bu noktada rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum gerçekten Lübnan devletini güçlendirmek istiyorsa, yalnızca Lübnan'a yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı yapmakla yetinemez. İsrail'in Lübnan topraklarından fiilen çekilmesini sağlamak için de nüfuzunu kullanmalıdır."

UNIFIL sonrasında oluşabilecek boşluk

Bou Maachar, ordunun güçlendirilmesi, silahların devletin elinde toplanması ve İsrail'in çekilmesinin, Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edilmesini amaçlayan tek bir sürecin parçaları olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görevinin sona ermesinin de ordunun yükünü artıracağına dikkati çeken Bou Maachar, UNIFIL'in yalnızca askeri bir güç olmadığını, irtibat, gözetleme ve olayların büyümesini önleme işlevleri de üstlendiğini anlattı.

Bou Maachar, ordunun tamamen hazır hale gelmesinden ve üzerinde uzlaşılmış alternatif bir mekanizma kurulmasından önce UNIFIL'in görevinin sona ermesinin ciddi bir boşluk oluşturabileceğini söyledi.

Lübnan'ın güneyindeki ihtiyaçların diğer bölgelerden birlik kaydırılarak karşılanmasının yeni güvenlik boşlukları doğurabileceğine dikkati çeken Bou Maachar, "Gereken şey; yetersizliği bölgeler arasında yeniden dağıtmak değil, ordunun toplam kapasitesini artırmaktır." dedi.

Lübnan'ın Paris'te vereceği mesajın yalnızca silahların toplanması için yardım talep etmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bou Maachar, "Lübnan'ın, topraklarını ve halkını savunma sorumluluğunu tek başına üstlenebilecek bir devlet inşa etmesine yardım edin. Orduyu bu görevi yerine getirebilecek hale gelmesi için destekleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA