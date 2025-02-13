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Lübnan, İran Uçağına İniş İzni Vermedi

Lübnan, İran Uçağına İniş İzni Vermedi
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Lübnan, İran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa iniş izni vermedi. Yolcular Tahran'da kalırken, Hizbullah destekçileri durumu protesto etti. Ordunun kontrolü sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Lübnan'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermediği belirtildi.

Lübnan'daki En-Nahar gazetesi, İran'dan öğlen saatlerinde yola çıkması beklenen uçağa iniş izni verilmediğini ve yolcuların Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan yola çıkamadığını aktardı.

Hizbullah destekçileri, Lübnan'ın İran'dan gelen uçuşa izin vermemesine tepki gösterdi.

Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan ve ateş yakarak yolu kapatan göstericiler, Hizbullah bayrakları ve marşlarla durumu protesto etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ordunun durumu kontrol altına almaya çalıştığı bilgisini verdi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, Lübnan'ın Tahran'dan Beyrut'a uçuşa izin vermediğini doğruladı.

Bu nedenle Mahan Air şirketinin Beyrut uçuşunun iptal edildiğini aktaran Çelenderi, Sivil Havacılık Kurumu'nun uçuşun gerçekleştirilmesi için çaba gösterdiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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