ABD Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'da Üçlü Çerçeve Anlaşmasının İlk Pilot Uygulaması Başlatıldı

WASHINGTON, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD, İsrail ve Lübnan arasında varılan üçlü çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyindeki üç köyde pilot bölge uygulamaları başlatıldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD arabuluculuğunda imzalanan üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanması amacıyla kurulan Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun denetiminde Furun, Srifa ve Zevtar el-Garbiye köylerinde ilk uygulamaların başladığı belirtildi.

Bakanlık, pilot uygulamayı "İsrail ile Lübnan arasında geçen hafta Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin doğrudan sonucu" diye nitelendirdi.

Daha geniş kapsamlı anlaşma uyarınca, silahlı grupların silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin kademeli olarak geri çekilmesiyle birlikte, boşalan bölgelerin kontrolü aşamalı olarak Lübnan ordusuna devredilecek. İlk uygulamalar, anlaşmanın Lübnan'ın güneyindeki diğer bölgelere genişletilmeden önce test edilmesi amacını taşıyor.

Kaynak: Xinhua