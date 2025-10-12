Lübnan'da Hizbullah Liderleri İçin On Binlerce İzci Anma Töreni Düzenledi

Lübnan'da, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin için on binlerce izcinin katılımıyla anma töreni yapıldı.

Başkent Beyrut'taki Kemiyl Şemun Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlik "Hazreti İmam Mehdi'nin İzcileri Derneği" tarafından organize edildi.

Tören, hem iki lideri anmak hem derneğin kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

74 binden fazla izci katıldı

Hizbullah'a yakın El-Menar televizyonunun haberine göre, etkinliğe tüm yaş gruplarından kadın ve erkeklerden oluşan 74 bin 475 izci katılırken bunun "dünyanın en büyük izci buluşmalarından biri" olduğu ifade edildi.

İzciler, gün boyunca geçit törenleri, direniş marşları ve izcilik gösterileri sergiledi.

Stadyumun merkezinde Hasan Nasrallah'ın devasa bir posteri yer alırken, tribünlerde ise izciler Lübnan, Filistin, İran ve Yemen bayrakları dalgalandırdı.

"Direniş, sadece askeri değil ahlaki bir tercihtir"

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, stadyumdaki dev ekrana yansıtılan konuşmasında "Sizler, direnişi seçtiniz. Bu sadece askeri değil aynı zamanda eğitimsel, kültürel, ahlaki ve siyasi bir tercihtir." dedi.

Lübnan'da silahın devletin elinde toplanması yönünde alınan karara karşı Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına ve işgaline son vermesi şartı dışında silah bırakmayı reddediyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, bu saldırılar Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü.

Resmi verilere göre, çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Taraflar arasında Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusu anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti. Bu ihlaller yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

İsrail, ateşkes şartlarına aykırı olarak savaş sırasında ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini hala işgal ediyor.